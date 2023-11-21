Млечный Путь с симфоническим оркестром. Созданы звуки центра галактики на основе данных NASA (видео)

На основе звуковой обработки данных, полученных из центра Млечного Пути, композитор Софи Кастнер создала симфонию.

Теперь есть возможность услышать, как звучит центр нашей галактики, благодаря симфонии, которую создала композитор Софи Кастнер на основе данных, полученных космическими телескопами, пишет Space.

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Центр Млечного Пути был сфотографирован космическими телескопами Чандра, Хаббл и Спитцер в различных длинах волн света: рентгеновском, инфракрасном и оптическом. Таким образом на изображении видны много разных объектов, в том числе пузыри из газа, облака пыли, взрывы звезд и регионы их образования.

Группа учены из NASA уже несколько лет занимается преобразованием визуальных данных, полученных из глубокого космоса в звуки. То есть ни один звук, который можно услышать в новой симфонии не получен из центра галактики, это просто аудиоинтерпретация данных.

Звуковые волны можно рассматривать как вибрации, которые распространяются через атомы и молекулы в воздухе на Земле. Но в космосе нет воздуха, здесь только вакуум. Если бы вы кричали в космосе, звуковые волны, которые вы бы создали не имели бы никакой вибрации, поэтому никто бы не услышал ваш крик. Даже если бы центр галактики был наполнен разного рода шумом, все равно его нельзя услышать, если вокруг нет достаточно атомов, через которые могли распространяться звуковые волны. А таких атомов здесь не хватает.

Центр Млечного Пути Фото: NASA

Кастнер для создания своей симфонии сосредоточила свое внимания на звуках, полученных после обработки данных о трех ключевых элементах изображения центра Млечного Пути.

Первый элемент – это двойная звездная система, увиденная в рентгеновском свете и видимая на снимке как ярко-голубой шар в левой части изображения.

Второй элемент – это группа дугообразных нитей газа в центре изображения.

Третий элемент – это сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, которая скрывается в центре Млечного Пути и находится в правой нижней части изображения.

Объединив звуковые данные, композитор перевела их в ноты для написания симфонии. Она состоит из нескольких частей и начало симфонии — это левая часть снимка, а конец — соответственно, правая часть.

Свет объектов, расположенных в верхней части изображения, воспринимается как более высокий тон, в то время как интенсивность света контролирует громкость. Звезды и компактные источники света преобразуются в отдельные ноты, в то время как обширные облака газа и пыли создают развивающийся гул. Самая мощная часть симфонии – это звучание области в правом нижнем углу изображения. Именно здесь находится Стрелец А* и облака газа и пыли сияют ярче всего.

Как уже писал Фокус, впервые в истории для полета к Юпитеру аппарат JUICE использует гравитацию Земли и Луны. Новый маневр аппарата JUICE подготовил почву для предстоящего двойного гравитационного маневра, который поможет направить зонд прямо в сторону Юпитера.

Также Фокус писал о том, что черная дыра Стрелец А*, как оказалось вращается и при этом делает это почти с максимально доступной ей скоростью. При этом черная дыра искажает пространство-время и уносит окружающую материю за собой.