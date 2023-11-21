Щупальца летят во все стороны: ожесточенный бой морского льва и осьминога записали на камеру (видео)

На кадрах видно, как млекопитающее со всей силы то и дело кидает головоногого об воду, впрочем, осьминог вовсе не намерен сдаваться без боя.

Линдси Брайант готовилась устроить заплыв у побережья Нанаймо, когда заметила в воде нечто странное. По словам очевидицы, она часто плавает в этом районе и нередко встречает морских львов, однако ранее не замечала в их поведении ничего подобного, пишет Miami Herald.

Женщина заметила, что в это раз поведение морского льва казалось немного странным. Изначально Брайант предположила, что млекопитающее запуталось и пытается выбраться, однако затем, показалось, что на минуту животное и вовсе впало в ступор. Брайант начала снимать то, что происходило в воде, а затем пересмотрела видео дома, когда вернулась.

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На кадрах четко видно, что морской лев вовсе не запутался и не питается рыбой в заливе. В действительности Брайант удалось заснять ожесточенное сражение между морским львом и осьминогом. На кадрах видно, как млекопитающее с силой отбрасывает осьминога в воду, а затем ныряет и повторяет это движение. Причем над головой морского льва и осьминога кружат чайки, в надежде, что им также что-то перепадет.

На кадрах можно заметить, что осьминог, вероятно, вовсе не собирался сдаваться без боя. Головоногий сопротивлялся, как мог, и на кадрах, порой, можно заметить, что морскому льву вовсе непросто. По словам исследователя морских млекопитающих из Университета Британской Колумбии Эндрю Тайтеса, в действительности на этих кадрах нет ничего удивительного: морские львы питаются осьминогами.

Основная сложность охоты на осьминога заключается в том, чтобы проглотить осьминога целиком и не дать ему ухватиться за голову своими восемью руками — в таком случае морской лев, вероятно, попросту задохнется. Поэтому млекопитающие, как правило, используют такую тактику: морские львы кусают по одной руке, затем бросают тело головоногого об толщу воды и проделывают этот трюк несколько раз. По словам ученого, морские львы предпочитают, разбираться с противниками на поверхности воды, так как здесь у них больше шансов получить больший крутящий момент, чем под водой.

Ранее Фокус писал о том, что морской лев дал отпор акуле: вырвал горло, а затем проглотил.