Почему похожих на Млечный Путь галактик очень мало в локальной Вселенной: ученые нашли ответ

Ученые считают, что знают ответ на вопрос, почему спиральные галактики практически отсутствуют в Сверхгалактической плоскости.

На протяжении десятилетий астрофизики пытались понять, почему спиральные галактики, такие как Млечный Путь, очень редко встречаются в Сверхгалактической плоскости, то есть в нашей локальной Вселенной. Теперь, благодаря моделированию, созданному на суперкомпьютере, ученые нашли ответ на этот вопрос, пишет Phys.

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Сверхгалактическая плоскость — это огромная плоская структура, которая охватывает участок Вселенной шириной примерно 1 млрд световых лет. В эту структуру входит наша галактика, а также тысячи других галактик разных форм и размеров. В этой плоскости обнаружено огромное количество эллиптических галактик, но здесь практические нет спиральных галактик, таких как Млечный Путь.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, считают, что наличие малого количества спиральных галактик в Сверхгалактической плоскости скорее всего связано с контрастной средой внутри и снаружи этой плоскости.

Млечный Путь является частью Сверхгалактической плоскости, которая содержит несколько огромных скоплений галактик и тысячи отдельных галактик, большинство из которых являются эллиптическими. Чтобы выяснить причину необычного распределения галактик, ученые использовали компьютерное моделирование под названием SIBELIUS, созданное с помощью суперкомпьютера, которое моделирует эволюцию Вселенной с момента ее появления 13,8 млрд лет назад.

Млечный Путь Фото: NASA

По словам ученых, в плотных скоплениях галактик, которые обнаружены внутри плоскости, галактики часто взаимодействуют и сливаются друг с другом. Ученые выяснили, что такие взаимодействия превращают спиральные галактики в эллиптические без внутренней структуры и спиральных рукавов, также приводит к росту сверхмассивных черных дыр.

Но за пределами плоскости галактики развиваются без особого вмешательства со стороны других галактик. Эта относительная изоляция помогает им развивать спиральные рукава и сохранять свою спиральную структуру. Авторы исследования говорят, что условия, которые присутствуют в Сверхгалактической плоскости встречаются редко, но не являются полностью уникальными. То есть здесь нет явной аномалии.

На этом изображении показаны эллиптическая галактика (слева) и спиральная галактика (справа) Фото: NASA

Также моделирование показало, что стандартная модель Вселенной, которая предполагает, что 80% ее массы составляет темная материя, может воспроизводить самые удивительные структуры во Вселенной, включая впечатляющую структуру частью которого является наша галактика.

По словам ученых, их исследование показывает, что известные механизмы эволюции галактик также работают в этой уникальной космической среде, такой как Сверхгалактическая плоскость.

Как уже писал Фокус, в очень далеких галактиках астрономы обнаружили неожиданный химический элемент. Анализ химического состава 23 галактик из ранней Вселенной показал наличие элемента, которого не ожидали увидеть ученые.