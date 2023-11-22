Световой меч джедаев длиной в миллионы световых лет: что нашли в галактике M87

Исследователи продолжают изучать черную дыру M87*, которая продолжает удивлять своими необычными особенностями.

Черные дыры поглощают все, что оказывается рядом с ними – газ, звезды, планеты и даже другие черные дыры. Но черная дыра в галактике M87, снимок которой стал известен на весь мир, похоже решила разрушить стереотипы. Она возвращает свою энергию обратно в космос, пишет Space.com.

Несколько месяцев назад черная дыра под названием M87*, которая находится в 55 млн световых лет от Земли, была изучена с помощью телескопа Event Horizon Telescope (EHT). Эти наблюдения показали, что M87* вращается, увлекая за собой свое магнитное поле и близлежащую ткань пространства-времени.

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Также астрономы обнаружили, что магнитное поле черной дыры настолько сильное, что иногда может препятствовать поглощению близлежащей материи.

Теперь же свежий анализ изображения M87* показал, что магнитное поле также замедляет вращение черной дыры, подобно вращающемуся волчку, чье движение замедляется со временем.

"Мы можем с уверенностью сказать, что на изображении EHT 2021 года видно, как энергия утекает вблизи черной дыры. Нам понадобятся изображения с более высокой чувствительностью, чтобы на 100% подтвердить, что энергия вытекает с самой поверхности черной дыры", — говорит астрофизик из Принстонского университета в Нью-Джерси и ведущий автор нового исследования Эндрю Чаел.

Во время процесса самоторможения черной дыры в космос утекает энергия, похожая на "световой меч джедаем длиной в миллионы световых лет". Ученые называют эти структуры релятивистскими струями, длина которых в 10 раз больше, чем галактика Млечный Путь, подчеркивает автор Александру Лупсаска из Университета Вандербильта в Теннесси.

"Если взять Землю и превратить всю планету в тротил, а потом взрывать ее 1 тыс. раз в секунду на протяжении миллионов и миллионов лет, тогда мы получим соразмерное количество энергии, которое теряет черная дыра M87*", — говорит соавтор исследования Джордж Вонг из Университета Принстона.

Сам факт того, что черные дыры могут терять энергию был предсказан еще теорией относительности Эйнштейна. Также ученые предполагали, что часть потери энергии может быть связана с магнитными полями самих черных дыр, но они точно не знали, как происходит этот процесс.

Результаты нового исследования позволяют предположить, что энергия, исходящая из черной дыры, уходит в направлении ее магнитного поля. Исследовательская группа также рассматривает чисто теоретическую, но, тем не менее, захватывающую возможность того, что энергия, выброшенная из M87*, может перетечь в другую черную дыру.

Также вероятно, что отток энергии приводит в действие струю, вырывающуюся из черной дыры, которая, как показали предыдущие исследования, меняется с 11-летним циклом.

Напомним, астрофизики, в результате проведенного наблюдения за черной дырой в центре нашей галактики, пришли к выводу, что она не просто вращается, а делает это почти с максимально возможной для нее скоростью. При этом черная дыра Стрелец А* искривляет ткань пространства-времени и тянет за собой окружающую материю.