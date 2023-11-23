Найдено лечение от самого противного симптома Covid-19: к людям возвращается обоняние

Исследователи обнаружили, что могут вылечить постковидную потерю обоняния, которая в некоторых случая может длиться многие месяцы.

Команда исследователей нашла эффективное лечение одного из наиболее распространенных и назойливых симптомов Covid-19: хронической потери обоняния, пишет Gizmodo.

В рамках небольшого исследования команда обнаружила, что состояние многих пациентов улучшилось после небольшой инвазивной процедуры, которая обычно используется при лечении хронических болей и проблем с кровообращением.

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Потеря запаха и вкуса давно признана распространенным симптомом Covid-19. По имеющимся данным, от 30% до 80% больных коронавирусом испытывают изменения обоняния. К ним относятся аносмия (частичная или полная потеря обоняния), паросмия (искажение обоняния, например, неприятный запах некогда приятных вещей) и фантосмия (ощущение запаха несуществующих вещей).

Такие симптомы коронавируса, в большинстве случаев, проходят самостоятельно через несколько недель. Но весомый процент пациентов испытывает проблемы с обонянием на протяжении нескольких месяцев и даже дольше.

Команда попробовала вылечить симптом с помощью блокады звездчатого ганглия (БЗГ) – это процедура, при которой местный анестетик вводится в пучок нервов, расположенный на шее.

Вышеупомянутый пучок нервов является частью симпатической нервной системы, которая является частью вегетативной нервной системы. Симпатические нервы регулируют нашу реакцию "бей или беги" на стрессовые ситуации. Звездчатый ганглий отвечает за отправку многих симпатических нервных сигналов в голову, шею и руки.

Блокады звездчатых ганглиев обычно используются для лечения симптомов, вызванных нервными заболеваниями, такими как опоясывающий лишай, фантомные боли в конечностях или некоторых видов мигрени.

Исследователи предположили, что эта группа нервов может играть роль в нарушении обоняния, связанного с коронавирусом.

Всего в исследовании приняли участие 54 пациента, которым был поставлен диагноз постковидная паросмия. Пациентам первоначально была проведена блокада звездчатого ганглия на одной стороне шеи. Инъекция также включала небольшую дозу стероидов, которые, по мнению исследователей, могут помочь облегчить любое воспаление нервов, вызванное коронавирусом.

Авторам удалось проследить за 37 пациентами, прошедшими эту процедуру. Из них 22 пациента (59%) сообщили об улучшении обоняния через неделю после инъекции, а 18 пациентов сообщили о продолжающемся прогрессе через месяц. 26 пациентов также вернулись для второй инъекции на другую сторону шеи шесть недель спустя, и у большинства из тех, у кого улучшилось состояние после первой дозы, улучшение продолжалось и после второй.

В целом среднее улучшение симптомов среди участников, ответивших на лечение, за трехмесячный период исследования составило 49%, хотя у некоторых людей, похоже, наблюдалось полное выздоровление.

"У первого пациента почти сразу же наблюдался чрезвычайно положительный результат с продолжающимся улучшением вплоть до исчезновения симптомов через четыре недели. Мы были удивлены некоторыми результатами, в том числе почти 100% разрешением фантосмии у некоторых пациентов на протяжении всего исследования", — сказал ведущий автор Адам Зога, профессор скелетно-мышечной радиологии в Jefferson Health в Филадельфии, штат Пенсильвания.

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