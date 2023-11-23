Пандемия, подкосившая поколение. Из-за COVID-19 у подростков стали более хрупкими кости

В новом исследовании ученые сравнили плотность костей молодых людей до начала и в период пандемии. Полученные результаты оказались довольно неутешительными.

Исследование свидетельствует о снижении минеральной плотности костной ткани у молодых людей, что, возможно, связано с пандемией COVID-19. В исследовании, проведенном под руководством Университета Комениуса, Словакия, приняли участие 773 человека, причем измерения проводились у 387 человек до начала пандемии и у 386 — в период с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, пишет Medical News.

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В ходе исследования было отмечено заметное снижение как минеральной плотности костной ткани, так и общего содержания минералов в костной ткани у участников, измеренных во время пандемии, по сравнению с теми, кто был обследован до нее.

Ученые предполагают, что изменение образа жизни во время пандемии могло способствовать ухудшению здоровья костей. Ленка Воробьева, одна из ведущих исследователей, подчеркнула важность полученных результатов, предположив, что пандемия могла непосредственно повлиять на снижение минеральной плотности костной ткани у молодых взрослых. Дарина Фальбова, еще один ведущий автор исследования, подчеркнула необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, может ли такое снижение костной ткани быть симптомом синдрома длительного поражения костей (затяжного COVID).

Команда также отметила важность дополнительных исследований для оценки риска развития остеопороза и переломов костей в постпандемический период, особенно в пожилых группах населения. Данное исследование добавляет новое измерение в понимание влияния пандемии COVID-19 на общее состояние здоровья, выходящее за рамки непосредственного воздействия самого вируса.

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