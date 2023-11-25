Тайна фиолетового дыма: ученые разгадали алхимическую загадку гремучего золота, которой 400 лет

Алхимики прошлого оставили немало загадок для нас, одной из которых является фиолетовый дым гремучего золота. Только после 400 лет поисков ученые смогли найти причину такого необычного окраса.

Гремучее золото — это взрывчатое вещество, которое веками интриговало всех — от академиков прошлого до современных ученых. Но только сейчас, после 400 лет научного прогресса, мы наконец разгадали тайну фиолетового дыма, который вещество производит во время детонации, пишет IFLScience.

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Название вещества (fulminating gold) происходит от "fulminate", что означает взрыв. Первое упоминание об этом веществе датируется 1585 годом, в книге немецкого алхимика Зебальда Шварцера. Это вещество, состоящее из хлора, золота и аммиака выделяется тем, что в случае детонации образуется фиолетовый дым. Несмотря на то, что ученые веками пытаются понять его химический состав, происхождение этого фиолетового дыма остается загадкой.

Недавнее исследование ученых из Бристольского университета проливает свет на эту тайну. Согласно исследованию, необычная окраска дыма действительно может быть связана с наночастицами золота. Это может показаться странным, что золото может сделать что-то фиолетовым, но есть существенные косвенные доказательства, подтверждающие эту идею. Авторы указывают на то, что гремучее золото использовалось для покрытия предметов фиолетовой патиной, подобно тому, как растворы наночастиц золота создают фиолетовые или красные слои на подложках.

До сих пор эта гипотеза была лишь предположением. Однако бристольская команда под руководством профессора химии Саймона Холла и его аспиранта Яна Мауриция Ушко провела эксперименты, чтобы решить этот вопрос.

Холл объяснил: "Наш эксперимент предусматривал создание гремучего золота, а затем подрыв 5 мг образцов на алюминиевой фольге путем ее нагрева. Мы зафиксировали дым с помощью медных сеток, а затем проанализировали образец дыма под трансмиссионным электронным микроскопом. Мы обнаружили, что дым содержит сферические наночастицы золота, подтверждая теорию о том, что золото влияло на необычный цвет дыма".

Теперь ученые планируют исследовать дым, который образуют фульминаты других металлов, таких как платина, серебро, свинец и даже ртуть. Потенциальные применения не ограничиваются сферой исторического любопытства или причудливых химических реакций. Команда видит практическое применение в быстром синтезе металлических наночастиц — ценного актива в таких областях, как медицина, биоинженерия и нанотехнологии.

Профессор Холл выразил свое восхищение, заявив: "Я был рад, что наша команда смогла помочь ответить на этот вопрос и углубить наше понимание этого материала".

Алхимики прошлого могли бы улыбнуться, зная, что их взрывчатые смеси являются ключом к развитию современной науки.

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