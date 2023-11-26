Сердце Земли на 2 года моложе ее поверхности, а раньше они были ровесниками: как это произошло

Когда наша планета впервые сформировалась, ее ядро и кора были одного возраста, однако со временем это изменилось.

Десятилетиями ученые исследуют недра Земли, чтобы воссоздать историю формирования нашей планеты. Несмотря на то, что сегодня нам известно, существует несколько фактов, которые способны удивить: например, центр Земли примерно на 2,5 года моложе поверхности нашей планеты, пишет IFLScience.

Около 4,6 миллиарда лет назад горячее облако пыли, вращающиеся вокруг Солнца, слилось и остыло, ознаменовав рождение нашей планеты. В ходе этого процесса более тяжелые элементы сформировали центр Земли, в то время как более легкие элементы сформировали мантию планеты, а на поверхности образовался тонкий слой коры.

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Все эти процессы произошли одновременно, то есть в момент, когда Земля впервые сформировалась ее ядро и поверхность были одного возраста. Но со временем Земля накопила больше материи, в том числе потенциально с планеты Тейя, которая, вероятно, сформировала Луну и оставила загадочные структуры глубоко в недрах нашей планеты. И все же сегодня сердце Земли оказалось моложе, чем ее внешние части. Как это произошло?

Этот удивительный факт был обнаружен исследователями еще в 2016 году, когда они обратились к лекции физика-теоретика Ричарда Феймана, прочитанной в 1960-х годах. Тогда ученый утверждал, что ядро планеты на несколько секунд моложе ее поверхности из-за эффекта гравитации, замедляющего время. Со временем это утверждение повторялось учеными, однако не было никаких подтверждений.

В результате ученые решили провести собственные расчеты, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение Феймана. В ходе исследования они изучили эффекты переменной гравитации Земли: согласно общей теории относительности, время движется медленнее в более сильных гравитационных полях.

Известно, что объекты с большей массой обладают большей гравитацией, в то же время тяжелое ядро Земли состоит из железо-никелевого сплава, гораздо более плотного, чем поверхность — в результате вблизи центра нашей планеты время движется медленнее. Команда рассчитала разницу и пришла к выводу, что она весьма незначительна. Фактически едва ли кто-то заметит, что ежегодно в центре Земли пропадает крошечная доля секунды, в особенности учитывая, насколько там жарко.

Но возраст Земли насчитывает около 4,6 миллиарда лет — за это время доли секунды накапливались. Ученые подсчитали, что за всю историю Земли центр нашей планеты "омолодился" приблизительно на 2,5 года в сравнении с поверхностью планеты. К слову, эта ситуация не уникальна для Земли, ранее ученые также подсчитали, что поверхность Солнца приблизительно на 40 000 лет старше его центра.

Несмотря на то, что Фейман впоследствии критиковал свои собственные расчеты, ученые отмечают, что он был на верном пути. Несмотря на небольшую числовую ошибку, наблюдение Феймана представляет собой увлекательную демонстрацию "замедления времени в теории относительности".

Ранее Фокус писал о том, что в сердце Земли нашли пробоину: ученые поняли, почему протекает ядро нашей планеты.