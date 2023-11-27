Немного тревожно. Ученые рассказали, зачем кошки смотрят в одну точку и пугают людей

Может показаться, что ваш питомец попросту уставился в пустой угол или смотрит на стену пустым взглядов, но на самом деле происходит нечто большее.

Множество раз в течение дня вы можете наблюдать, как глаза вашей кошки будто становятся пустыми и она бесконечно смотрит в один угол или на стену. Может показаться, что в вашем доме завелись призраки или кошка видит нечто такое, чего не видите вы — в результате по коже пробегает холодок. Однако ученые отмечают, наши питомцы в этот момент не просто отключаются — на самом деле происходит нечто большее, пишет Inverse.

Профессор антрозоологии в Университете Канисиуса в Нью-Йорке Малини Сучак пролила свет на это странное поведение животных.

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Почему кошка смотрит в одну точку?

По словам Сучак, вероятнее всего, наши питомцы увидели или услышали некий звук, продлившийся менее секунды, но даже этого было достаточно, чтобы заинтересовать их и удержать внимание. Фактически животные могут даже ни на что не смотреть, а вместо этого прислушиваются к звукам, незаметным для человеческого уха и просто смотрят в пространство, концентрируясь.

Наши питомцы способны улавливать тени, вспышки света, жужжание и звуки, ускользающие от нашего восприятия. В то же время скромное цветовое зрение кошек в действительности является компромиссом с ночным зрением — этот визуальный микс создает контраст между светом и тенью, а потому является отличным инструментом для охоты, поскольку наши питомцы наиболее активны в часы рассвета и заката.

Что касается звука, кошки улавливают ультразвуковые звуки, превышающие слышимые частоты. Известно, что люди способны слышать лишь частоту 20 000 Гц, тогда как кошки — до 64 000 Гц. По словам Сучак, наши питомцы также способны слышать на более низкой громкости — фактически они даже способны услышать тараканов в стенах.

Почему кошки так долго смотрят в пустой угол?

Такое поведение животных в действительности соответствует инстинкту преследования добычи. Наши пушистые питомцы — хищники, нападающие из засады, а потому они не бросаются сразу на свою добычу, а выжидают. По словам Сучак, когда кошки обнаруживают нечто, что их заинтересовало и может послужить добычей, они начинают выжидать и следить, прежде чем преследовать добычу.

Счастливы ли кошки, когда смотрят в пустоту?

Счастливые и здоровые кошки каждый день получают хорошую дозу физической и умственной стимуляции, особенно если задействуют свои инстинкты. В результате, по словам, Сучак, все, что способно задействовать их инстинкты и стимулирует их наклонности, является положительным.

Коме того, если коты тренируют хищные навыки, нацелившись на таинственный звук, то ваши питомцы не используют их, чтобы напасть на ваши "ничего не подозревающие пальцы", что тоже хорошо. В то же время Сучак отмечает, если животное зацикливается на этих фиксациях и это нарушает ее привычное поведение — это повод для беспокойства. В таком случае следует обратиться к ветеринару.

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