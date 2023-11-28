Новый метод борьбы с микробами: ученые разработали эффективное антибактериальное покрытие

Некоторые поверхности трудно поддаются очистке от нежелательных организмов, со временем превращаясь в рассадники микробов. Но новое изобретение обещает эффективно решить эту проблему.

В больницах пациенты, посетители и персонал часто прикасаются к различным поверхностям, таким как дверные ручки, перила и кнопки лифта. Эти поверхности могут быть потенциальными носителями опасных микробов и вирусов. В то время как гладкие поверхности легко чистить, пористые материалы, такие как текстиль, представляют собой сложную задачу. Исследователи разработали решение этой проблемы. Они создали специальный процесс нанесения покрытия на ткани, который уничтожает или останавливает рост бактериальных и вирусных патогенов, пишет Newswise.

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По словам авторов разработки, эта инновация особенно полезна в больницах, где часто используется такой текстиль, как шторы. Теперь эти шторы можно покрывать веществом, содержащим бензалкония хлорид, дезинфицирующее средство, чтобы предотвратить распространение микробов. Исследовательская группа под руководством Петера Вика из лаборатории взаимодействия частиц и биологии Empa в Санкт-Галлене сосредоточилась на поиске надежного метода предотвращения загрязнения микробами часто используемого текстиля. Их целью было прервать цепочку заражения, которая может возникнуть, когда бактерии или вирусы оседают на таких поверхностях, как больничные занавески.

После точной настройки процесса нанесения покрытия, включая такие аспекты, как концентрация и время сушки, команда обнаружила, что покрытие хорошо прилипает к ткани и остается эффективным в течение нескольких месяцев. Лабораторные испытания показали многообещающие результаты. Когда бактериальные культуры распространенных проблемных микробов, таких как стафилококки и псевдомонады, вступали в контакт с тканью с покрытием, их рост подавлялся или микробы погибали в течение десяти минут. Покрытие также оказалось эффективным против вирусов: более 99% из них были убиты обработанной тканью.

Это открытие имеет более широкое значение, чем больничные занавески. Оно может быть применено к другим тканям, фильтрам или инструментам для уборки, особенно в ситуациях, подобных эпидемиям. Эта разработка исследовательской группы Empa — значительный шаг вперед в поддержании гигиены и безопасности в медицинских учреждениях и, возможно, в других общественных местах.

Ранее Фокус писал о "плотоядных" бактериях, убивших уже троих людей в США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

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