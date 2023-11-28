Игры разума. Почему мозг "стирает" большинство воспоминаний о том, как мы были маленькими

Большинство людей на планете не способны пробудить воспоминания из раннего детства и на то есть веские причины.

Многие из нас хотели бы помнить, как им впервые улыбнулась мама, как они сделали первый шаг или сказали первое слово. Увы, почти никто из людей на планете не способен вспомнить эти события из раннего детства — это явление также известно как детская амнезия, пишет Live Science.

Но почему же люди склонны забывать столь важные очень ранние воспоминания? Ученые объясняют, это вовсе не потому, что мы не запоминаем информацию в раннем возрасте. Вероятнее всего, эта "забывчивость" связана с тем, что в этом возрасте наш мозг еще не объединяет информацию в сложные нейронные структуры, известные нам как воспоминания.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученым известно, что маленькие дети мгновенно запоминают некоторые факты, например, кто их родители или что нужно сказать, когда мама дает конфету. Все это относится к "семантической памяти". В то же время в период между 2 и 4 годами у малышей обычно отсутствует "эпизодическая память", то есть воспоминания о деталях конкретного события. Известно, что подобные воспоминания сохраняются в нескольких частях поверхности нашего мозга:

звуковая память обрабатывается слуховой корой по бокам мозга;

зрительная память — зрительной корой сзади;

разрозненные части воспоминаний связываются гиппокампом.

По словам профессора психологии в Университете Эмори Патрисии Бауэр, если представить, что вся наша макушка покрыта цветами, то гиппокамп, по сути, расположен в середине нашего мозга и отвечает за то, чтобы собирать их и связывать в букеты из воспоминаний.

Увы, дети в возрасте от 2 до 4 лет попросту не могут записывать определенные эпизоды, так как их гиппокамп лишь только начинает связывать фрагменты информации воедино. В то же время по словам профессора психологии в Университете Темпл в Филадельфии Норы Ньюкомб, для детей младше этого возраста эпизодическая память может быть излишне сложной.

Ученые полагают, что в эти первые годы жизни основная цель детей заключается в приобретении семантических знаний — с этой точки зрения эпизодическая память в действительности может отвлекать малышей от познания мира.

Впрочем, существует и другая теория. В новом исследовании 2023 года ученые предположили, что в действительности люди хранят воспоминания в детстве, но, увы, с трудом способны вспомнить их в старшем возрасте. Результаты исследования этого года показали, что "забытые" воспоминания могут быть восстановлены у взрослых мышей с помощью стимуляции светом нервных путей, связанных с конкретными воспоминаниями.

По словам соавтора исследования, доцента биохимии в Тринити-колледже Дублина в Ирландии Томаса Райана, несмотря на то, что исследование было проведено на мышах и потребуются дополнительные исследования при участии людей, результаты имеют важное значение для улучшения нашего понимания памяти и забывания определенных воспоминаний в процессе взросления человека. Кроме того, результаты могут пригодиться для общей когнитивной гибкости в контексте аутизма.

Ранее Фокус писал о том, как работает наша память: ученые считают, что мозг ленивее, чем нам кажется.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту