Острые зубы-бритвы или мощный укус: кто самый смертоносный хищник древнего океана (фото)

Древние океанские монстры были не только одними из самых больших существ, но и самыми страшными хищниками.

Древние морские хищники были одними из самых больших животных, которых когда-либо видел мир. Хотя мы не нашли ни одного животного крупнее современного синего кита, окаменелости показывают, что морские монстры юрского и мелового периодов охотились на гораздо большую добычу, чем крошечный криль, пишет IFLScience.

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Один из этих древних хищников получил название Predator X. Его нашли в Норвегии в 2009 году. Это существо оказалось массивной морской рептилией, а не динозавром. По оценкам ученых, его укус был в четыре раза сильнее, чем укус тираннозавра рекса. Позже, в 2012 году ученые обнаружили, что это плиозавр (Pliosaurus funkei).

Плиозавр

К сожалению, нет никаких доказательств противостояния между плиозавром и мозазавром Фото: wikimedia

Это существо принадлежало к группе, названной английским ученым Ричардом Оуэном в 1841 году, сочетая древнегреческие слова "больше" и "ящерица". Это были огромные морские хищники с массивной головой. Этот род представляет лишь одну из нескольких групп семейства плиозавров (Pliosauridae), которые жили в юрском и раннем меловом периодах.

Одним из таких морских монстров был Lorrainosaurus, найденный во Франции. Его возраст достигает около 170 миллионов лет. Находка показала, когда эти морские хищники эволюционировали от меньших по размеру своих родственников, плезиозавров, до страшных существ, известных как "морские убийцы", что привело к созданию их группы под названием Thalassophonea.

Свен Сакс, научный сотрудник Музея естествознания в Билефельде, отметил: "Lorrainosaurus был одним из первых действительно массивных плиозавров. Он положил начало господству мегахищников среди морских рептилий, которое длилось около 80 миллионов лет".

Мозазавр

Мозазавр был большой морской рептилией, которая жила в конце мелового периода, примерно 70-66 миллионов лет назад Фото: Википедия

Мозазавр был крупной морской рептилией, которая жила в конце мелового периода, примерно 70-66 миллионов лет назад. Он принадлежал к группе рептилий, которые были могущественными хищниками, приспособленными к водному образу жизни.

Мозазавр был одним из крупнейших и самых известных представителей семейства, достигая в длину до 15-18 метров. Они имели удлиненное тело, обтекаемые формы, мощные челюсти и ласты.

Эти существа были самыми высокими хищниками своего времени, господствовали в морях и охотились на разнообразных морских животных, включая рыб, аммонитов, черепах и меньших мозазавров. Их сильные челюсти имели многочисленные острые зубы, что позволяло им эффективно ловить и потреблять добычу.

Интересно, что эти существа не были настоящими динозаврами, а скорее рептилиями, которые эволюционировали от наземных предков и приспособились к полностью водному образу жизни.

Плиозавр против мозазавра

К сожалению, нет никаких доказательств противостояния между плиозавром и мозазавром (и вряд ли мы когда-нибудь станем его свидетелями, если технологии не позволят воскресить древних животных). Мозазавры появились позже, в позднем мелу, пропустив эпоху плиозавров на десятки миллионов лет. Однако мы можем сделать несколько обоснованных предположений о том, как могла развернуться борьба, если бы они жили в одних и тех же водах.

Что касается размеров, то Mosasaurus hoffmanni был длиннее — 17 метров по сравнению с 12-метровым Pliosaurus funkei. Однако мозазавры обычно были худее и имели вытянутый череп, тогда как у плиозавров были большие коренастые головы.

Это давало им силу укуса, способную перегрызать огромными зубами гигантскую добычу, как ихтиозавры, тогда как мозазавры, как правило, хватали острыми зубами и проглатывали добычу целиком.

Если судить по силе укуса, то преимущество, вероятнее всего, будет на стороне плиозавров. Однако, учитывая количество зубов, победа неоднозначна.

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