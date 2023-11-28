Все здоровее и крепче: человечество продолжает увеличивать среднюю продолжительность жизни

Многие люди в наше время могут похвастаться тем, что прожили куда дольше своих предков. И, кроме общего уровня комфорта жизни, за этим изменением стоит множество разнообразных факторов.

В глобальной перспективе продолжительность жизни людей за последнее столетие значительно увеличилась. По состоянию на 2021 год средняя продолжительность жизни в мире составит чуть более 70 лет, что является разительным контрастом по сравнению с 32 годами, зарегистрированными в 1900 году. Такая динамика обусловлена множеством факторов, в том числе значительными достижениями медицинской науки, инициативами в области общественного здравоохранения и общим улучшением условий жизни, пишет Our Wold In Data.

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Ключевым фактором, способствующим увеличению продолжительности жизни, является резкое снижение уровня детской смертности. Однако не только молодежь пользуется преимуществами; люди всех возрастов, включая взрослых и пожилых, живут дольше. Эти улучшения объясняются совершенствованием системы здравоохранения, в частности, развитием неонатального ухода, применением антибиотиков и вакцин, а также улучшением питания, доступа к чистой воде и санитарии.

Эта тенденция прослеживается во всех регионах мира. Примечательно, что в 1800 году ни в одном регионе мира средняя продолжительность жизни не превышала 40 лет. Этот резкий сдвиг подчеркивает коллективное воздействие повышения уровня жизни, экономического роста и усилий по сокращению бедности.

С 1950 года в мире наблюдаются значительные улучшения в области здравоохранения и продолжительности жизни, что бросает вызов устаревшим представлениям, которые по-прежнему рассматривают мир через призму середины XX века. В прошлом мир часто воспринимался с точки зрения резкого разделения, особенно в области здравоохранения и качества жизни, но недавний прогресс в значительной степени размыл эти границы.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в определенном году Фото: Our World in Data

Заметной вехой на этом пути стало увеличение продолжительности жизни в мире. По данным Организации Объединенных Наций на 2019 год, средняя продолжительность жизни в мире составляет 72,6 года. Эта цифра особенно поражает в сравнении с историческими данными: средняя продолжительность жизни в мире сегодня превосходит показатели самых богатых стран в 1950 году. Тогда страной с самой высокой продолжительностью жизни считалась Норвегия — 72,3 года.

Этот замечательный прогресс подчеркивает значительное изменение глобальных тенденций в области здравоохранения, указывая на то, что большинство населения мира теперь может рассчитывать прожить столько же, сколько жители самых богатых стран почти семь десятилетий назад. Это изменение отражает прогресс в области медицинского обслуживания, политики здравоохранения и общих условий жизни во всем мире.

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