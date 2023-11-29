NASA показало, как будет выглядеть первая постоянная база на Луне: когда ее построят (фото)

Американские и итальянские ученые работают над созданием первого аванпоста на поверхности спутника Земли.

NASA заключило соглашение с Итальянским космическим агентством (ASI), а также с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space для создания первого постоянного человеческого аванпоста на Луне, который является важнейшим компонентом лунной программы NASA Artemis. Человечеству еще предстоит создать базу на Луне и теперь проект строительства первого постоянного лунного аванпоста наконец обретает форму, пишет Gizmodo.

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Целью программы Artemis является установление устойчивого долгосрочного присутствия человека на Луне. Важнейшим компонентом этой программы является как раз строительство первой лунной базы. Пока что неизвестно, сколько будет стоить реализация этого проекта, но предполагается, что жилой модуль появится на Луне не раньше, чем в 2030-х годах. Жилой модуль, который может стать первой постоянной человеческой базой на Луне получил название Многоцелевая среда обитания (МPH).

Сотрудничество между NASA и ASI в рамках реализации лунной программы началось в 2020 году с заключения первого соглашения о совместной работе. Через 2 года было заключено еще одно соглашение на проведение предварительного проектирования жилого лунного модуля. Теперь же создание лунной базы, согласно новому соглашению, взялась компания Thales Alenia Space.

В результате на днях появилось первое изображение MPH, на котором видна цилиндрическая конструкцию с телескопическими опорами и солнечными панелями. Предварительно известно, что этот модуль будет иметь длину 10 метров.

В результате на днях появилось первое изображение MPH, на котором видна цилиндрическая конструкцию с телескопическими опорами и солнечными панелями. Предварительно известно, что этот модуль будет иметь длину 10 метров Фото: NASA

В NASA считают, что астронавты, которые будут жить в этом модуле, смогут проводить экспериментальные исследования на Луне, тестировать новые технологии, а также будут изучать потенциальные риски для астронавтов, с которыми можно столкнутся в реальных лунных условиях. Предполагается, что MHP может стать основой для более обширной базы на Луне.

В первом квартале следующего года все стороны проекта рассмотрят необходимые условия для его реализации, чтобы понять, какие еще технологии нужны для строительства этой лунной базы. Например, нужно создать новые системы жизнеобеспечения и решить проблему с лунной пылью, которая может повредить базу, а также скафандры астронавтов. Также лунная база должна выдерживать экстремальные температуры, которые присутствуют в южном полярном регионе Луны, где будет построена первая база.

Кстати, компания Thales Alenia Space также работает над созданием трех герметичных модулей, предназначенных для первой в истории лунной орбитальной станции Gateway, которая должна быть построена в конце этого десятилетия.

Также Фокус писал об истории создания так называемого "самого пугающего космического снимка", на котором изображен астронавт NASA, свободно парящий в открытом космосе. Это был действительно исторический выход в открытый космос, ведь до этого астронавты такого не делали.

Как уже писал Фокус, ученые из Индии планирует совершить еще одну уникальную посадку своих космических аппаратов на поверхности Луны, чтобы собрать здесь образцы местной почвы.