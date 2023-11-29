Милые посланники хаоса: действительно ли рыжие кошки ведут себя глупее других

Ученые затеяли большое серьезное исследование, чтобы наконец-то понять, может ли цвет шерсти котенка влиять на его поведение.

В Сети можно найти множество роликов и мемов о рыжих котах, которые порой ведут себя чрезвычайно глупо. Дошло до того, что пользователи считают, будто рыжие коты ведут себя по-особенному, а одна из теорий предполагает, что у всех рыжих котов есть одна общая клетка мозга, делающая их особенными в мире котов, пишет IFLScience.

Эти споры о глупости и странном поведении рыжих котов не обошли стороной и ученых. В результате исследователи проделали огромную работу, чтобы наконец-то выяснить, может ли цвет шерсти котенка повлиять на его поведение.

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Все ли рыжие кошки генетически одинаковы?

Известно, что ген, отвечающий за рыжую пигментацию, находится в Х-хромосоме и активирует выработку пигмента феомеланина, который придает шерсти характерный окрас. Находясь в Х-хромосоме, ген рыжего цвета сцеплен с полом, а потому половые хромосомы действительно способны влиять на цвет шерсти животного.

Например, кошки с одной Х-хромосомой могут быть рыжими или нет — фактически достаточно лишь одной мутации, чтобы они приобрели узнаваемый огненный оттенок. Кошкам с двумя Х-хромосомами могут иметь до двух копий гена, а потому для приобретения соответствующего оттенка им понадобится две мутации — они будут не оранжевыми, если у них нет копий гена, или черепаховыми с лоскутным узором цветов, если он есть.

Действительно ли рыжие самки редкость среди котов?

По словам главного специалиста по поведению британской благотворительной организации Cats Protection Дэниела Уоррен-Каммингса, из-за этой генетической причуды на каждую рыжую кошку приходится около трех самцов.

Ученые отмечают, что цвет шерсти животного также может быть связан с другими аспектами, такими как пол или порода — эти области все еще остаются недостаточно изученными. Существует распространенный миф о том, что рыжие коты более дружелюбны, чем самки. По словам Уоррена-Каммингса, если это правда, то это могло бы объяснить, почему люди так любят рыжих котов. Но, увы, на сегодня ученые не могут подтвердить или опровергнуть этот миф.

Что известно науке

Вирусный мем о поведении рыжей кошки изображает их в виде "милых агентов хаоса", которые в целом немного глупее своих собратьев другого окраса. Но так ли это на самом деле?

По словам Уоррена-Каммингса, некоторые исследования действительно предполагают, что связь между поведением и цветом шерсти кошки может существовать, однако на данный момент у ученых нет существенных и убедительных доказательств.

Отметим, что в исследовании 2015 года ученые обнаружили связь между цветом шерсти и поведением у некоторых видов животных, однако последующие исследования с участием домашних кошек дали неоднозначные результаты.

В новом исследовании ученые сосредоточились на восприятии человеком личности кошки. В ходе исследования они опросили 189 владельцев кошек и обнаружили, что рыжие кошки проявляли "относительно высокий уровень дружелюбия, низкий уровень отчужденности и застенчивости" в сравнении с питомцами других окрасов. При этом наиболее отчужденными, спокойными, застенчивыми, малоактивными, дружелюбными и смелыми казались кошки белого окраса. Черные кошки не обладали какими-либо отличительными чертами. Двухцветные кошки воспринимались как дружелюбные, но отстраненные, а трехцветные — считаются самыми отчужденными, нетерпимыми и мало дружелюбными.

Однако все это, увы. Сводится лишь к субъективным наблюдениям людей за своими питомцами. По словам ведущего автора исследования Микеля Дельгадо, сегодня существует чрезвычайно мало доказательств того, что связь между окрасом кошки и ее поведением действительно существует.

Что влияет на поведение кошки?

По мнению Уоррена-Каммингса, в действительности на поведение кошки в большей степени влияют воспитание и природы — именно эти факторы наиболее значимы в том, как ваш питомец будет вести себя в дальнейшем.

Хотя порода и цвет шерсти, похоже, не оказывают большого влияния на поведение кошки, некоторые черты, похоже, имеют некоторые корни в генетике. Но так или иначе, именно то как кошка социализируется в конечном итоге станет ключом к тому, как она будет вести себя в более взрослом возрасте.

Таким образом ученые пришли к выводу, что ваш рыжий питомец действительно может быть глупым и очаровательным, однако это едва ли связано с цветом его шерсти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали породы кошек, которые не стоит покупать.