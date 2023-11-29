Проблема не в технологии. Ученые заявили, что Интернет не ухудшает психическое здоровье

Вопреки сложившемуся мнению, новое масштабное исследование не выявило связи между использованием интернета и ухудшением психического здоровья как у молодых, так и у старших людей.

Всестороннее исследование, проведенное учеными Оксфордского института интернета, показало, что рост использования интернета в мире не оказывает существенного влияния на психическое здоровье. В исследовании, получившем название "Глобальное благополучие и психическое здоровье в эпоху Интернета", были изучены данные более двух миллионов человек из 168 стран мира за период с 2005 по 2022 год. Исследование также включало в себя изучение показателей тревожности, депрессии и самоповреждений в период с 2000 по 2019 год, пишет The Register.

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Основные выводы ученых показали отсутствие прямой связи между использованием интернета и технологий, таких как смартфоны, и ухудшением или улучшением психического здоровья или благополучия в мире. Профессор Эндрю Пшибыльски и соавтор Матти Вуорре, возглавившие исследование, подчеркнули, что им не удалось найти конкретных доказательств связи между использованием технологий и проблемами психического здоровья. Они отметили некоторые колебания в состоянии психического здоровья, но обнаружили, что общая удовлетворенность жизнью остается стабильной по мере освоения интернета.

Интересно, что в исследовании не было найдено существенных доказательств того, что влияние интернета на психическое здоровье более выражено среди молодых людей, что является распространенным предположением. Хотя были отмечены некоторые незначительные негативные ассоциации с психическим здоровьем молодежи, они не были существенными.

Одним из интригующих аспектов исследования является пробел в данных онлайн-платформ, которые часто скрывают подробную информацию о взаимодействии с пользователями. Пшибыльски подчеркнул необходимость доступа к этим данным для более глубокого понимания влияния интернета на психическое здоровье. Несмотря на определенный успех в получении информации от таких платформ, как Meta, для всестороннего исследования необходима большая прозрачность.

В свете этих данных Пшибыльски призывает сосредоточиться на известных практиках, способствующих укреплению здоровья, таких как общение, физические упражнения и достаточный сон, вместо того чтобы предполагать тесную связь между использованием интернета и благополучием. Эта рекомендация дана на фоне более широких изменений в образе жизни, наблюдаемых со времен пандемии COVID-19, таких как снижение физической активности и социального взаимодействия, а также менее продолжительный сон. Пшибыльски выступает за то, чтобы отдавать предпочтение действиям, которые, как доказано, укрепляют здоровье и благополучие.

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