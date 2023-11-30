Найдена идеальная звездная система: 6 планет вращаются в ней особым способом (видео)

Эта система была создана не так, как наша Солнечная система и сохранились в нетронутом виде через миллиард лет.

Астрономы опубликовали результаты нового исследования в журнале Nature, согласно которому они обнаружили на расстоянии 100 световых лет от нас "идеальную звездную систему", состоящую из шести планет. Эти миры имеют примерно одинаковый размер и имеют удивительную синхронность во время вращения вокруг своей звезды. При этом данная звездная система, созданная более 1 млрд лет назад, сохранилась в том же первозданном виде. Ученые считают, что эти миры являются отличным местом для изучения процесса формирования планет и того, может ли там существовать жизнь, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили сразу 6 экзопланет примерно одинакового размера, которые вращаются вокруг звезды HD110067 на расстоянии 100 световых лет от Земли.

Все обнаруженные планеты являются субнептунами, то есть они больше Земли, но меньше Нептуна. Такие планеты считаются наиболее распространенным типом планет в нашей галактике. Но до сих пор о них известно очень мало, особенно неясно может ли существовать на таких планетах жизнь. Новые субнептуны больше нашей Земли в 2-3 раза.

Но самое главное, что в отличие от планет в Солнечной системе, новые миры вращаются вокруг своей звезды на удивление синхронно. Если самой внутренней планете нужно сделать три оборота вокруг звезды, то следующая планета за то же время совершает 2 оборота и так далее до четвертой планеты в системе. После этого все меняется на соотношение последних двух планет 4:3.

Все обнаруженные планеты являются субнептунами, то есть они больше Земли, но меньше Нептуна Фото: BBC

Такие орбитальные резонансы не являются чем-то необычным. Они возникают, когда два тела, которые вращаются вокруг третьего тела, оказывают друг на друга такое гравитационное влияние таким, что периоды их вращения совпадают.

Ученые считают, что данная звездная система, которая появилась более 1 млрд лет назад, осталась в том же виде, что и при рождении. То, что планеты вращаются так синхронно говорит о том, что здесь в далеком прошлом не происходило столкновения или миграции планет, как, например, в нашей Солнечной системе. По словам астрономов, подобные звездные системы встречаются чрезвычайно редко, а потому это невероятно ценное открытие.

Астрономы даже назвали систему HD110067 "идеальной звездной системой". Эти миры предлагают уникальную возможность для изучения того, как формируются планеты и какова вероятность того, что субнептуны могут поддерживать жизнь.

Если следующий этап наблюдений покажет, что субнептуны также могут поддерживать жизнь, это значительно увеличит количество возможных обитаемых планет и увеличит шансы обнаружить признаки жизни на других мирах.

Фокус уже писал о том, что орбитальный аппарат NASA, смог сфотографировать Марс таким образом, как это не делали другие зонды. В результате астрономы получили уникальный вид из космоса на горизонт Красной планеты.

Также Фокус писал о том, какая планета в нашей галактике считается самой крупной. В то же время есть еще несколько планет, которые можно считать самыми большими в Млечном Пути.