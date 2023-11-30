Неожиданные трудности у NASA. Космический телескоп Хаббл прекратил работу: что произошло

Знаменитая обсерватория автоматически перешла в безопасный режим. Уже в третий раз за последние 10 дней.

Согласно сообщению NASA, знаменитый космический телескоп Хаббл, работающий уже 33 года, автоматически перешел в безопасный режим. При этом обсерватория осуществила такой переход уже третий раз за последние 10 дней. Ученые уверяют, что с телескопом на самом деле все в порядке и сейчас идет работа над решением проблемы, чтобы обсерватория поскорее продолжила свои наблюдения за космосом, пишет Space.

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Причина того, что Хаббл перешел в безопасный режим, в котором он находится уже несколько дней, состоит в возникшей проблеме с одним гироскопов обсерватории.

Гироскопы – это устройства, которые содержат либо быстро вращающиеся колеса, либо циркулирующие лучи света, которые могут помочь определить, смотрит ли объект в том направлении, в котором нужно, чтобы он был обращен. Гироскопы космического телескопа Хаббл имеют очень важное значение, ведь обсерватория предназначена для обнаружения и фотографирования очень специфических регионов глубокого космоса. Если точнее, то эти гироскопы измеряют скорость поворота телескопа, чтобы получить показания направления.

14 лет назад во время пятой и последней на сегодня пилотируемой миссии, предназначенной для ремонта и модернизации Хаббла, на обсерваторию были установлены 6 новых гироскопов. То есть астронавты NASA специально летали к телескопу, расположенному на низкой околоземной орбите на высоте примерно 550 км, чтобы установить эти устройства и провести ремонт обсерватории. Но на сегодняшний день только три из шести гироскопов остаются в рабочем состоянии. Как раз один из них и создает проблемы.

Согласно сообщению NASA, знаменитый космический телескоп Хаббл, работающий уже 33 года, автоматически перешел в безопасный режим Фото: NASA

Из-за того, что гироскоп дает неверные показатели, 19 ноября телескоп Хаббл автоматически перешел в безопасный режим, н она следующий день снова начал работу. 21 ноября снова произошел переход в безопасный режим, и снова телескоп включился на следующий день. После последнего перехода телескопа в безопасный режим, который произошел 23 ноября, телескоп так и не начал работу. В NASA решили сообщить о проблеме только сейчас, ведь ученые надеялись, то проблема снова будет устранена. Согласно сообщению NASA, сейчас все научные исследования, которые должен проводить телескоп Хаббл прекращены, и обсерватория ждет указаний с Земли.

Хотя подобная ситуация может вызвать беспокойство у любителей астрономии и могут даже возникнуть опасения, что знаменитый телескоп никогда на вернется к работе, то ученые из NASA не так сильно волнуются по этому поводу.

Во-первых, проблема с гироскопами возникает уже не впервые. Например, 6 лет назад телескоп перешел в безопасный режим из-за похожей проблемы. Хотя тогда Хаббл на некоторое время вообще вышел полностью из строя, а сейчас остальные системы функционируют нормально.

Во-вторых, ученые считают, что все три гироскопа телескопу и не нужны для нормальной работы, может хватить даже одного.

В любом случае в NASA пытаются поскорее решить возникшую проблему, чтобы обсерватория поскорее продолжила свои наблюдения за космосом. Телескоп Хаббл работает с 1990 года и NASA пока не планирует выводить его из эксплуатации.

Как уже писал Фокус, новый снимок космического телескопа Уэбб выглядит как произведение искусства. На новом изображении можно увидеть детали одного из самых красочных объектов во Вселенной.