Посадка астронавтов NASA на Луну может не состояться в срок из-за компании Илона Маска

NASA, возможно, придется подождать еще несколько лет, прежде чем произойдет первая за 50 лет высадка человека на спутник Земли.

Американское космическое агентство запланировало вернуть человека на Луну уже в конце 2025 года в рамках миссии Artemis 3. Но, возможно, эта миссия не состоится как минимум до 2027 года. Как говорится в отчете аналитиков Счетной палаты США (аудиторское и оценочное федеральное агентство), первый с 1972 года пилотируемый полет на Луну находится под угрозой срыва. Это связано с множественными техническими проблемами, пишет Space.

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Аналитики Счетной палаты США провели анализ большого объема данных, которые касаются запланированной NASA высадки астронавтов на Луну в 2025 году, и пришли к неутешительным выводам. Они обнаружили значительный объем незавершенных технических работ, которые касаются создания посадочного модуля HLS/Starship, создаваемого компанией SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.

Согласно отчету этот модуль, в котором астронавты должны приземлиться на Луне, потратит весь запас топлива еще при выходе на орбиту вокруг Луны, поэтому его нужно дозаправить перед посадкой. Поэтому на орбите нужно создать склад с топливом.

Аналитики обнаружили значительный объем незавершенных технических работ, которые касаются создания посадочного модуля HLS/Starship, создаваемого компанией SpaceX, владельцем которой является Илон Маск Фото: SpaceX

Аналитики сообщают, что решение этой проблемы может затянутся, поэтому дата высадки человека на Луну, озвученная NASA, маловероятна. Также затянулась разработка самого посадочного модуля, который требует новых технологических решений, и это также влияет на сроки выполнения исторической миссии. Согласно отчету, компания SpaceX добилась ограниченного прогресса в совершенствовании необходимых технологий.

Но и это не все проблемы, которые нужно решить перед высадкой астронавтов, что также влияет на выполнение важной лунной миссии. В отчете сказано, что нужно менять конструкцию новых скафандров, созданных компанией Axiom Space, в которых астронавты NASA должны полететь на Луну.

Новые скафандры нужно оснастить кислородными баллонами намного большего размера, что позволит астронавтам дольше находится на поверхности Луны, а также усовершенствовать систему жизнеобеспечения скафандра. Но изменение конструкции скафандров может занять много времени и выполнение лунной миссии может не состоятся в 2025 году, считают аналитики.

Поэтому, согласно отчету, возможно, дата высадки человека на Луну будет перенесена на 2027 год. Самое интересно, что даже в NASA уже считают первоначальную дату полета слишком оптимистичной.

До миссии Artemis 3 должна состоятся миссия Artemis 2. Она запланирована на ноябрь 2024 года и состоит в том, что астронавты на космическом корабле совершат облет Луны, а затем вернутся на Землю. Этот полет будет своеобразной репетицией следующей миссии, которая предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны.

Как уже писал Фокус, американцы все же возвращаются на Луну с миссией без экипажа и это возвращение должно состоятся в конце января 2024 года. Посадочный модуль частной компании Astrobotic доставит на Луну много важных приборов для научных исследований. Если эта миссия пройдет успешно, то таким образом Astrobotic станет первой в мире частной компанией, совершившей посадку своего аппарата на Луне.