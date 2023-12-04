Чем пахнут взорвавшиеся звезды: ученые дали ответ на неожиданный вопрос

Астронавты, которые возвращаются после выхода в открытый космос, рассказывают об очень необычных запахах, но у этого есть своя причина.

Астронавты, которые выходят в открытый космос, а затем возвращаются обратно на борт Международной космической станции, рассказывают о том, что космос имеет запах подгоревшего мяса и отработанного пороха. Почему космос пахнет горелым и откуда вообще берется этот запах? Об этом пишет Live Science.

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По словам ученых, нужно понимать, что из себя представляет космос. Это на самом деле почти идеальный вакуум. Поэтому, чтобы не умереть в открытом космосе астронавты носят скафандры. Таким образом у них нет прямой возможности ощутить запах космоса. Если бы кто-то смог понюхать космос, то люди точно не смогли бы об этом рассказать, ведь они бы умерли без скафандра.

В то же время, когда астронавты возвращаются на борт Международной космической станции (МКС) после посещения открытого космоса, они постоянно ощущают специфический запах, когда снимают свои шлемы. Этот же запах ощущают и те астронавты, которые находятся внутри станции, когда они заходит внутрь после открытия шлюза. Некоторые астронавты NASA говорят, что космос точно имеет свой запах и он отличается от всех остальных известных запахов.

Точно описать этот запах сложно, но астронавты часто сравнивают его с запахом подгоревшего мяса, отработанного пороха и тот, который можно ощутить во время сварки металла. Некоторые астронавты сравнивают этот запах также с озоном.

Точно описать этот запах сложно, но астронавты часто сравнивают его с запахом подгоревшего мяса, отработанного пороха и те, который можно ощутить во время сварки металла. Некоторые астронавты сравнивают этот запах также с озоном Фото: Forbes

Какая же причина появления таких специфических запахов? Как уже было сказано выше, несмотря на пустоту космоса, он представляют собой не совсем полностью идеальный вакуум. То есть нельзя сказать, что здесь нет никаких частиц, говорят ученые из NASA.

На сегодняшний день существует несколько версий, которые объясняют, откуда берется необычный запах космоса. По словам Миранды Нельсон из NASA, одно из объяснений существования специфического запаха связано с наличием кислорода на МКС.

Как известно молекула кислорода, которым мы дышим, состоит из двух атомов, то есть О2. Но ультрафиолетовые солнечные лучи могут разделить эти молекулы на два отдельных атома кислорода, то есть О + О.

Этот атомарный кислород может прилипнуть к скафандрам, стенам шлюзов и другим предметам, которые находятся в космосе, и в результате возникают химические реакции, которые приводят к появлению уникального запаха.

Но есть еще одна, необычная версия. По словам Нельсон, запахом космоса может быть запах взрывов звезд, то есть сверхновых. Во время таких взрывов появляются вонючие молекулы, которые называются полициклические ароматические углеводороды. Они входят в состав угля, нефти и некоторых других веществ.

По словам ученых, обе версии так и остаются лишь гипотезами, потому как нет подробных исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть их.

Как уже писал Фокус, у космического корабля РФ возникла авария во время стыковки с МКС. Астронавтам пришлось провести стыковку корабля "Прогресс МС-25" дистанционно из-за того, что он сам не смог этого сделать автоматически.