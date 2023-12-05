Телескоп Уэбба увидел лицо настоящего "монстра" в глубоком космосе: он с криком улетает в бездну (фото)

Астрономы заметили в данных телескопа жутковатую красную каплю, которая была идентифицирована как галактика AzTECC71.

Космический телескоп Джеймса Уэбба увидел в глубоком космосе "настоящего монстра" – пыльную галактику, в которой ежегодно рождаются сотни звезд, пишет DailyMail.

Астрономы из Техасского университета (Юта) в Остине заметили в данных телескопа жутковатую красную каплю, которая была идентифицирована как галактика AzTECC71. Она образовалась примерно через 900 млн лет после Большого взрыва.

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Согласно полученным данным, на которые опирался художник, галактика выглядит как призрак с двумя глазами и большим открытым ртом, будто бы он с криком улетает в бездну.

Фото: NASA

Сделанное открытие может перевернуть представление науки о ранней Вселенной, поскольку ранее считалось, что такие массивные звездные питомники являются большой редкостью. Но найденная галактика дает возможность предположить, что такие объекты могут быть в 3-10 раз более распространенными во Вселенной.

"Этот объект – настоящий монстр. Несмотря на то, что он выглядит как маленькая капля, на самом деле каждый год она производит на свет сотни новых звезд. И тот факт, что даже настолько экстремальное явления едва видно на самых лучших снимках новейшего телескопа, очень меня волнует. Потенциально это говорит о том, что от нас пряталась целая популяция галактик", — говорит научный сотрудник Техасского университета в Остине Джед МакКинни.

Впервые светящуюся каплю AzTECC71 заметили наземные телескопы, но она полностью исчезла на снимках космического телескопа Хаббл. Дело в том, что пылевые галактики сложно запечатлеть, так как большая часть света их звезд поглощается завесой из пыли, в итоге, звездный свет виден только в более длинных (красных) длинах волн.

Галактика была обнаружена телескопом Уэбба благодаря его способности улавливать детали в инфракрасном свете.

"До сих пор мы видели галактики в ранней Вселенной только с оптической точки зрения, которую предоставлял телескоп Хаббла", — подчеркивает МакКинни.

Команда сперва обнаружила объект в данных телескопа ALMA в Чили. Это позволило астрономам сузить место поиска и просканировать его с помощью космического телескопа Уэбба.

Напомним, новая фотография, которую сделал космический телескоп Уэбб, действительно впечатляет, ведь она выглядит как произведение искусства. На новом изображении можно увидеть детали одного из самых красочных объектов во Вселенной.