Битва за ледники проиграна: ученые назвали самый жаркий период Земли за всю историю (фото)

Исследователи обнаружили, что последнее десятилетие на планете стало самым теплым, причем как для суши, так и для океана.

Ученые неустанно предупреждали человечество о том, что в будущем на Землю обрушится климатический кризис, последствия которого станут катастрофичными для людей и всего живого. Недавно исследователи даже заявили, что эра "глобального потепления" завершена и наша планета вступила в "эру глобального кипения", пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые назвали самый "горячий" период за всю историю наблюдений и предупредили, что человечество бесповоротно проигрывает "гонку за спасение ледников". Ранее ученые также предупреждали, что потеря ледников обернется для планеты климатическим коллапсом, более того уровень океана катастрофически повысится, что буквально угрожает жизни на Земле.

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Новые данные Всемирной метеорологической организации (WMO) свидетельствуют о том, что десятилетний период с 2011 по 2020 годы на Земле стал самым жарким за всю историю наблюдений. Причем как для суши, так и для океана "с явным отрывом". Данные свидетельствуют о том, что за этот период средняя глобальная температура Земли была на 1,10°C выше, чем в "доиндустриальный период", с 1850 по 1900 годы.

По словам главы WMO Петтери Тааласа, в результате столь быстрого потепления планеты в полярных и горных регионах Земли наблюдается "глубокая трансформация", а таяние ледников происходит значительно быстрее, чем в 20-м веке.

10-летний период с 2011 по 2020 год был самым теплым как для суши, так и для океана "с явным отрывом" Фото: World Meteorological Organization

Данные также свидетельствуют о том, что начиная с 1990-х годов, каждое последующее десятилетие на Земле было значительно жарче предыдущего — в результате мы буквально проигрываем "гонку за спасение наших тающих ледников". Более того, ученые также не обнаружили никаких намеков на изменение этой тенденции.

По словам профессора Тааласа, статистика свидетельствует о том, что все больше стран ежегодно фиксируют рекордно высокие температуры, а в последнее десятилетие они были намного выше показателей за любой другой период времени.

Адская жара не обошла стороной и океан, который занимает более 70% поверхности нашей планеты. В последнее время Мировой океан нагревается все быстрее, а скорость повышения уровня моря почти удвоилась, и это лишь за одно поколение.

По словам ученых, период с 2011 по 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. При этом самыми жаркими официально признаны 2016 и 2020 года, впрочем, ученые считают, что 2023 третий станет самым жарким в истории наблюдений и далее эта тенденция лишь продолжится.

Уровень моря также повышается быстрее, чем когда-либо в 20-м веке, а воды также нагреваются и становятся более кислыми Фото: World Meteorological Organization

Все это привело к тому, что наши ледники и ледяные щиты на полюсах Земли истончаются с рекордной скоростью — около 1 метра в год. В то же время антарктический ледяной щит, покрывающий 98% континента, потерял на 75% больше льда за последнее десятилетие, чем в период с 2001 по 2010 годы.

Отметим, что Антарктический и Гренландский ледяные щиты содержат более 99% пресноводного льда нашей планеты, а потому их потеря может вызвать не только повышение уровня моря, но также утрату пресной воды, которая необходима нам для жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной гигант "проснулся" впервые за 30 лет: ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли.