Ученые влезли под "кожу" гигантского ледника Аляски: там скрывается психоделическая красота (фото)

Спутники сделали удивительные снимки крупнейшего предгорного ледника на Земле во всей его красе — гигант находится в состоянии изменений.

В последнее время ученые все чаще говорят о том, что человечеству не удастся выиграть битву за ледники и ледяные щиты Земли — климатический кризис неумолимо надвигается, а наша планета нагревается, что в равной степени касается суши и океанов, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученым удалось заглянуть "под кожу" самому большому предгорному леднику на планете, расположенному на юго-восточной окраине Аляски. Речь идет о леднике Маласпина — этот памятник природы со стороны может выглядеть неподвижным и устойчивым, однако новые изображения показывают, что это не совсем так — ледяной гигант претерпевает изменения.

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По словам исследователей Земной обсерватории NASA, снимок в искусственных цветах был сделан OLI-2 (Operational Land Imager-2) на борту спутника Landsat 9. Для невооруженного глаза ледник выглядит бело-голубым с редкими вкраплениями серых камней. Однако спутнику удалось сделать более глубокую перспективу благодаря OLI-2, захватывающему поверхность с помощью инфракрасного излучения:

желтый, красный и оранжевый — лед;

красный — вода;

синий — скалы;

зеленый — растительность;

темный синевато-фиолетовый — морены, участки, где ледник подхватил каменистую почву.

По словам ученых, на основной части ледника можно заметить рябь, которая показывает, как лед периодически продвигается вперед в ходе многолетнего процесса, создавая морены, складывающиеся и сжимающиеся при волнах.

Маркированная версия изображения ледника на Аляске Фото: NASA Earth Observatory

Между большим ледником и заливом Аляски также можно заметить тонкую полоску земли, которая в конечном итоге ведет к Тихому океану. По словам исследователей, за последние десятилетия вдоль этого "барьера" сформировалась водная система лагун, которую также можно заметить в пятнах красного цвета.

Ученые отмечают, что часть этой воды чрезвычайно соленая, что указывает на контакт относительно теплой океанской воды со льдом. Увы если так будет продолжаться и в дальнейшем, этого, вероятно, будет достаточно, чтобы значительная часть ледника откололась, что ускорит его отступление. Отметим, что сегодня площадь ледника составляет 4 350 квадратных километров, однако со временем это может измениться.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной гигант "проснулся" впервые за 30 лет: ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли.