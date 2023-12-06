Невероятно теплые 30 дней на Земле: назван самый жаркий ноябрь в истории (фото)

Ученые официально признали ноябрь 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений, как и нынешний год в целом.

Климатический кризис неумолимо надвигается: последнее десятилетие на Земле уже стало самым жарким за всю историю наблюдений. Вероятно, эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Ученые только что официально подтвердили, что прошлый месяц побил предыдущие температурные рекорды и стал самым жарким ноябрем за всю историю наблюдений, пишет Daily Mail.

Последний месяц осени стал пятым подряд рекордным месяцем, поскольку, начиная с июня, каждый последующий месяц был самым теплым за всю историю. Об этом свидетельствуют данные Службы изменения климата Copernicus (C3S). Наблюдения показали, что в ноябре средняя глобальная температура планеты достигла 14,22°C, что на 0,85°C жарче, чем в среднем за последние три десятилетия.

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Исключительно теплые температуры ноября также сделали эту осень самой жаркой за все время наблюдений. Более того, ученые считают, что 2023 также станет самым жарким за всю историю. Отметим, что результаты данного исследования основаны на компьютерном анализе набора данных ERA5, включающего миллиарды ежечасных метеорологических записей со спутников, кораблей и метеостанций.

Ноябрь 2023 стал самым жарким в истории наблюдений Фото: Copernicus Climate Change Service

Более того, ученые обнаружили, что ноябрьская температурная аномалия стала одной из самых больших за всю историю: разница между зафиксированной температурой и средней температурой за последние 30 лет стала самой большой.

По словам заместителя директора C3S Саманты Берджесс, в 2023 году уже было 6 рекордных месяцев и два рекордных сезона (лето и осень). В результате ученые сопоставили данные и пришли к выводу, что 2023 непременно станет самым жарким за всю историю наблюдений. Средние глобальные температуры с января по ноябрь выросли немного выше среднего за 11 месяцев 2016 года, предыдущего самого жаркого года.

Средние глобальные температуры в 2023 Фото: Copernicus Climate Change Service

Данные показывают, что в течение года средняя температура Земли была на 1,46°C выше среднего доиндустриального периода между 1850 и 1900 годами. Несмотря на это, данные Глобального углеродного бюджета свидетельствуют о том, что выбросы углекислого газа выросли до рекордно высокого уровня в 2023 году.

Ученые предупреждают, если необходимые шаги не будут предприняты уже сегодня, глобальная температура Земли будет продолжать расти и ситуация будет лишь усугубляться.

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