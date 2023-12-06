Мыть ли курицу перед приготовлением: ответ микробиолога может шокировать

Исследователи рассказали, стоит ли ополаскивать мясо перед тем, как приступать к его приготовлению с точки зрения науки.

Недавно опубликованный в TikTok рецепт приготовления курицы вызвал множество вопросов о том, как правильно это следует делать. Причем у пользователей возникли вопросы вовсе не относительно рецептуры блюда, а одного конкретного момента — стоит ли мыть курицу перед приготовлением? В результате в социальных сетях возник спор, пишет Inverse.

К счастью, пролить свет на ситуацию вызвался микробиолог из Университета Лестера Примроуз Фристоун. По словам ученого, несмотря на то, что шеф-повар не стала мыть курицу перед приготовлением и это вызвало множество вопросов, повар на самом деле сделала правильный шаг. Наука говорит о том, что птицу не стоит мыть перед приготовлением — это может увеличить риск заболеваний пищевого происхождения.

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Еще полвека назад следы перьев, слизи и грязи могли привести к необходимости мыть кур, однако в настоящее время мясо курицы уже предварительно вымыто и готово к приготовлению, когда мы покупаем его.

По словам Примроуза, несмотря на то, что курица действительно может содержать вредные микроорганизмы, мытье ее перед приготовлением не удалит их. Известно, что курица естественным образом является переносчиком сальмонеллы и кампилобактерии, способных вызвать тяжелые заболевания, основными симптомами которых являются:

лихорадка;

тошнота;

рвота;

диарея;

в редких случаях септицемия (заражение крови).

По словам медиков, наибольшему риску в данной ситуации подвергаются:

дети;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с другими заболеваниями;

люди со слабой иммунной системой.

Но даже у здоровых людей инфекции, вызванные сальмонеллами и кампилобактериями, могут привести к госпитализации и даже смерти. В то же время мытье курицы перед приготовлением вовсе не способно уничтожить все микробы внутри мяса. В лучшем случае, эта процедура устранит бактерии на поверхности мяса, однако в действительности такая практика лишь увеличивает общий риск заражения. Дело в том, что мытье может привести к тому, что болезнетворные микроорганизмы, смытые с куриной кожицы, могут распространиться по всей кухне.

Кроме того, ученые отмечают, что замачивание птицы в рассоле из воды и уксуса или цитрусового сока также не сделает мясо более безопасным. Предыдущие исследования уже показали, что сальмонелла не погибает после замачивания курицы в уксусе или цитрусовом соке более 5 минут. Другие исследования показывают, что количество кампилобактерий действительно может уменьшиться после подобной процедуры, но если она будет длиться не менее 24 часов.

Как безопасно приготовить курицу

По словам Примроуза, существует несколько простых шагов, способных обезопасить нас от болезней пищевого происхождения. Во-первых, после покупки стоит избавиться от упаковки, в которой продавалась курица, так как она может быть заражена бактерия. Ученые советуют переложить мясо в чистый пакет.

Во-вторых, при приготовлении курицы стоит использовать чистую разделочную доску. В-третьих, чтобы избавиться от грязи, слизи и влаги на поверхности курицы, достаточно просто промокнуть ее салфеткой, а бумажное полотенце следует сразу же выбросить в мусорное ведро. В-четвертых, после приготовления курицы стоит вымыть руки с мылом теплой водой не менее 20 секунд, чтобы избавиться от бактерий, которые могли остаться. Далее следует вымыть разделочную доску и другие кухонные принадлежности, которыми вы пользовались во время приготовления.

По словам исследователей, главное правило заключается в том, чтобы внутрення температура курицы достигла около 75°C. Это эффективно убивает бактериальные патогены, включая сальмонеллу и кампилобактер. А потому лучше использовать термометр во время приготовления птицы.

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