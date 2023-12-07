Обратить вспять возраст: ученые раскрыли способы избавление от седины

Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.

Многие из нас хотя бы раз в жизни слышали фразу о том, что "от стресса волосы седеют". Но ученых интересовал вопрос правдивости этого утверждения и исследование 2021 года наконец-то пролило свет на эту тему, рассказав о реальной вероятности распрощаться со своим цветом волос из-за сложного периода в жизни, пишет ScienceAlert.

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Сначала давайте поговорим о том, почему волосы становятся седыми или белыми. С возрастом пигментные клетки в волосяных фолликулах постепенно отмирают, что означает уменьшение количества меланина — вещества, которое придает волосам цвет. Но есть один нюанс — похоже, стресс тоже может играть роль в этом процессе.

Эту связь мы наблюдали на мышах, но доказать ее на людях было непросто. В новом исследовании приняли участие 14 добровольцев в возрасте от 9 до 65 лет, у которых начали появляться седые или белые волосы. Чтобы найти этих добровольцев, потребовалось два с половиной года, так что это не повседневное явление.

Исследователи использовали особую технику сканирования с высоким разрешением, чтобы тщательно проанализировать эти волосы. Самое интересное, что они обнаружили различные оттенки седины, что говорит о том, что потеря пигмента в волосах не является односторонним процессом.

Участники также вели "дневники стресса", записывая свой уровень стресса в течение года. Когда исследователи сравнили эти дневники с изменениями цвета волос, они заметили закономерность. У некоторых людей волосы возвращались к своему первоначальному цвету в менее стрессовые периоды. Например, у одного человека волосы стали темнее, когда он был в отпуске.

Человеческие волосы практически не поддаются разрушению, за исключением огня, и даже могут сохраняться веками при правильных условиях Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Более того, исследование выявило связь между белыми волосами и повышенным содержанием белков, связанных с митохондриями — крошечными энергетическими центрами в наших клетках. Это подтверждает идею о том, что стресс, влияющий на энергопотребление и обмен веществ в нашем организме, может влиять на цвет волос.

Но вот в чем загвоздка: хотя исследование показывает, что седые или белые волосы могут вернуть свой цвет в определенных ситуациях, это не означает, что все седые волосы обратимы, особенно с возрастом. Исследователи полагают, что существует биологический возрастной порог, когда волосы начинают безвозвратно седеть, и стресс может подтолкнуть нас к нему немного раньше.

Хотя результаты исследования интригуют, они не являются универсальными. Уменьшение стресса у тех, кто седеет уже много лет, скорее всего, не вернет им прежний цвет волос. Но это исследование предлагает несколько интересных идей о том, как наш организм реагирует на старение и стресс.

Стресс может способствовать поседению волос, но не ждите, что отпуск без стресса станет фонтаном молодости для ваших локонов. Результаты исследования в первую очередь были направлены на понимание сложных способов реагирования нашего организма на старение и стресс, что само по себе очень здорово.

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