Пациент скорее жив, чем мертв. NASA рассказало, что будет с телескопом Хаббл после аварии (фото)

В ноябре у знаменитой космической обсерватории произошло сразу три сбоя в работе, но ученые считают, что не все так страшно.

В прошлом месяце космический телескоп Хаббл 3 раза автоматически переходил в безопасный режим из-за сбоя в работе одного из гироскопов. Сейчас обсерватория не проводит научных исследований космоса, но в NASA активно работают над тем, чтобы Хаббл вернулся снова к работе. Напоминаем, что обсерватория находится в космосе с 1990 года и является настоящим ветераном, исследующим нашу Вселенную, пишет Space.

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За очень короткий период времени, а именно 19,21 и 23 ноября, телескоп Хаббл автоматически переходил в безопасный режим из сбоя в работе одного из гироскопов. Всего их в рабочем состоянии осталось три из ранее действующих шести. Этот гироскоп начал давать ошибочные данные, а потому происходило автоматическое прекращение работы. Если после первых двух отключений обсерватория возвращалась к наблюдением за космосом, то после третьего раза Хаббл перестал работать. Как уже писал Фокус, о неприятной ситуации с космической обсерваторией NASA сообщило только в конце ноября.

Что такое гироскоп? Это специальное устройство, которое помогает телескопу убедится в том, что он смотрит в нужном направлении во время исследования космоса. Если гироскоп выдает неправильные данные, то ученые не могут быть уверены в том, что Хаббл сморит на нужную им галактику или другой космический объект. То есть это очень негативно влияет на наблюдения за Вселенной. Телескоп Хаббл запрограммирован таким образом, чтобы переходить в безопасный режим работы, если происходит сбой в работе некоторых из его приборов, в том числе и гироскопов.

В прошлом месяце космический телескоп Хаббл 3 раза автоматически переходил переходил в безопасный режим из-за сбоя в работе одного из гироскопов Фото: NASA

С одной стороны, отключение телескопа Хаббл не вызвало сильного беспокойства у NASA. Дело в том, что похожая ситуация уже возникала несколько лет назад. С другой стороны, Хаббл вообще может работать только с одним гироскопом, если с Земли ему будет дано такое указание. Но с тремя гироскопами эффективность работы обсерватории все же намного выше.

Согласно сообщению NASA, ученые собираются вернуть к работе телескоп Хаббл и при этом он снова должен работать с тремя гироскопами. Изучение состояния телескопа показывает, что все остальные системы работают нормально и в ближайшее время обсерватория снова вернется к наблюдениям за глубоким космосом.

Хотя космический телескоп Хаббл работает уже 33 года, похоже, что его история еще далека от завершения. И мы сможем еще увидеть много впечатляющих изображений далеких галактик и других космических объектов.

Как уже писал Фокус, в Млечном Пути обнаружены всего 2 спутника экзопланет. Ученые провели новое исследование и выяснили, что на самом деле они не те, чем кажутся. Таким образом поиск спутников других планет должен продолжиться, ведь только в нашей Солнечной системе подобных объектов обнаружено около трехсот.

Также Фокус писал о том, что нейтронные звезды дают "сбой в работе" и астрономы выяснили, что с ними происходит. Нейтронные звезды являются остатками умерших массивных обычных звезд.