Here We Go Again: все что известно о новой GTA 6 и дате ее выхода

Компания-разработчик GTA 6 опубликовала первый трейлер к игре, а также в сеть утек большой объем данных по готовящемуся релизу.

GTA 6 официально выйдет в 2025 году, и сюжет будет разворачиваться в Вайс-Сити, расположенном в штате Леонида. Подробности об игре появились после выпуска первого официального трейлера GTA 6, который был опубликован на день раньше запланированной даты из-за угрозы утечки информации.

Трейлер GTA 6 – Смотрите здесь

Релизный трейлер GTA 6 был представлен разработчиком игры 2 декабря. Разработчик Rockstar изначально планировал выпуск трейлера к игре на 5 декабря, но появившаяся утечка заставила опубликовать материалы немного раньше.

На данный момент GTA 6 запланирована только для выпуска на PS5 и Xbox Series X

Трейлер GTA 6, который вы можете посмотреть выше, дает нам первый взгляд на возвращение в Вайс-Сити и двух главных героев, Люсию и Джексона.

Дата выпуска GTA 6: планы на 2025 год

Rockstar подтвердил, что дата выпуска GTA 6 назначена на 2025 год. Эта новость появилась в релизном трейлере, отмечая, что Grand Theft Auto 6 должен выйти в 2025 году – дополнительные уточнения о времени не были опубликованы.

Интересно, что разработчик Take-Two, владелец Rockstar, продолжает намекать на то, что GTA 6 выйдет до марта 2025 года.

"Мы уверенны, что наш бизнес достигнет значительной точки роста в фискальном 2025 году", — заявил глава Take-Two Страус Зельник.

Такой значительные подъем прибыли, по больше части обусловлен планами по выходу GTA 6.

Платформы GTA 6: Подтверждены PS5 и Xbox Series X/S

На данный момент подтверждено, что GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. Эта информация поступила из официального пресс-релиза от Take Two, в котором говорится, что: "GTA 6 выходит на игровые системы PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году". В настоящее время нет упоминаний о выпуске для ПК, что может подразумевать, что игра будет следовать по пути некоторых предыдущих игр GTA, которые сначала выходили на консолях, прежде чем появлялись на ПК.

Будет ли GTA 6 на PS4 и Xbox One?

Как отмечено в официальном пресс-релизе, на данный момент GTA 6 запланирована только для выпуска на PS5 и Xbox Series X, и не появится на PS4 или Xbox One при старте в 2025 году, что делает ее эксклюзивом текущего поколения.

Почему работа над GTA 6 заняла столько времени?

Многие задаются вопросом, почему GTA 6 так долго не выходит. Дело в том, что с учетом успеха GTA 5 и GTA Online, а также масштаба Red Dead Redemption 2, не удивительно, что Rockstar не хочет слишком спешить с релизом.

В студии говорят, что GTA 6 все еще находится на стадии разработки. Но Rockstar прилагает все усилия, чтобы рекордно продлить жизнь GTA 5, которая получала обновления и переиздавалась несколько раз за последние 9 лет.

Персонажи GTA 6: Знакомьтесь, Люсия

Новый персонаж в GTA 6 Люсия Фото: Rockstar Games

В официальном трейлере мы познакомились с главными героями GTA 6, с акцентом на первую женскую главную роль в GTA 6, Люсию. Хотя о ней как о персонаже нам еще многое предстоит узнать, трейлер дает нам некоторые намеки, показывая ее в тюремной одежде, что говорит о том, что у нее явно были проблемы с законом.

Также Люсия несколько раз показана с пока неизвестным мужским персонажем, которому пророчат вторую главную роль в игре. Фанаты неофициально называют его Джейсон или Джеймс, имя персонажа пока официально не подтверждено. Некоторые предполагают, что Люсия и Джейсон могут быть связаны романтическими отношениями.

Локация GTA 6: Мы возвращаемся в Вайс-Сити

GTA 6 возвращает нас в Вайс-Сити. Rockstar раскрыл, что мы отправимся в штат Леонида, который является "домом для неоновых улиц Вайс-Сити и не только". Обещая быть "самым большим и насыщенным развитием Grand Theft Auto", Вайс-Сити, по всей видимости, станет частью большой карты, составляющей GTA 6.

Трейлер уже позволил нам взглянуть на Вайс-Сити, сделанный более красивым, чем когда-либо, с изображением сельской местности Флориды. Некоторые места нам знакомы — например, Starfish Island. А вот сможем ли мы посетить Malibu Club, Ocean View Hotel, Little Haiti – пока остается загадкой.

Карта GTA 6

Хотя окончательная карта GTA 6 еще не была показана, есть некоторые индикаторы из утечек видео и скриншотов, указывающие на игровое пространство, выходящее за пределы Вайс-Сити. Точно так же, как Rockstar расширила Лос-Сантос между Grand Theft Auto: San Andreas и GTA 5, некоторые утечки скриншотов показывают совершенно новые области Вайс-Сити.

Предполагаемая карта GTA 6. Вайс-Сити вдохновлен Майами, и есть предположения, что GTA 6 отправится еще южнее к Everglades Фото: Reddit

Как известно, сам Вайс-Сити вдохновлен Майами, и теперь есть предположения, что GTA 6 отправится еще южнее к Everglades (водно-болотные угодья) и Florida Keys (цепочка тропических островов).

Интересно, что фанаты убеждены в том, что карта GTA 6 будет гораздо больше, чем карта GTA 5. Используя утекшие данные GTA 6, фанаты даже попытались составить карту GTA 6, используя при этом Google Earth.

Геймплей GTA 6

Пока сложно сказать, какими будут основные изменения в GTA 6 и в чем она будет новаторская по сравнению с Grand Theft Auto 5. Тем не менее, из ранних утечек, видно, что Rockstar по крайней мере исследует и тестирует некоторые новые механики. Например, в игре вводится новый набор действий в так называемом "стелс режиме": на кадрах видно, как персонажи крадутся, ползут и даже уносят тела подальше от любопытных глаз.

Кроме этого, колесо выбора оружия, которое было переработано на GTA 5, частично возвращается в игру. Также в игре появятся новые предметы, например, улучшающие здоровье персонажей, такие как обезболивающие. Из утечет также стало видно, что в игру возвращается пятизвездочная система "Разыскивается".