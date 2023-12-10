Большие части Великой Китайской стены удерживает вместе нечто живое: о чем речь (фото)

За последние 500 лет исчезло около трети стены эпохи Мин, остальные ее части, как показало исследование, держатся за счет "живого" цемента.

Между 1368 и 1644 годами в районе Мин была построена Великая Китайская стена, с ее характерными высокими кирпичными стенами и укреплениями. В ходе строительства рабочие часто использовали утрамбованную землю — почву, гравий и другие природные материалы — в качестве строительного материала, пишет IFLScience.

За последние 500 лет около 30% стены эпохи Мин были разрушены, однако большая часть сооружения все еще продолжается держаться. В новом исследовании ученые попытались выяснить, что именно удерживает большие части Великой Китайской стены.

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Результаты работы ученых оказались весьма удивительными: оказывается Великой Китайской стене удается держаться за счет так называемого "живого" цемента. Дело в том, что использование земли в качестве строительного материала, способствовало появлению "живой" части стены. Это позволило цианобактериям, мхам и лишайникам расти здесь и, по мнению исследователей, именно они и придаю стене устойчивости в виде так называемой "биокорки".

Исследователи берут пробу на Великой китайской стене Фото: Bo Xiao

В ходе исследования ученые собрали образцы из 8 участков стены эпохи Мин и обнаружили, что 67% содержат биокорки. Далее они сравнили механическую прочность и устойчивость почвы образцов биокорки с образцами, состоящими из простой утрамбованной земли.

Результаты свидетельствуют о том, что именно биокорки придали стене впечатляющую устойчивость. По словам команды, в сравнении с пустой утрамбованной землей, участки, покрытые биокоркой, обладали пониженной пористостью, водоудерживающей способность, эрозией и соленостью на 2-48%. При этом прочность на сжатие, сопротивление проникновению, прочность на сдвиг и общая стабильность были на 37-321% больше.

Крупный план биокорок на Великой китайской стене Фото: Bo Xiao

В то же время ученые заметили, что прочность во многом также зависела от состава биокорки и климата региона, где были взяты пробы. Например, в самых засушливых районах цианобактерии были доминирующим видом в составе, тогда как мхи преобладали в более влажных условиях. Результаты также свидетельствуют о том, что именно корки с преобладанием мха обладали наивысшей прочностью и устойчивостью и существенно уменьшали эрозию стены.

Авторы исследования предполагают, что биокорки увеличивают устойчивость и прочность Великой Китайской стены, выделяя вещества, связывающиеся с утрамбованной землей и образовывавшие структуру, подобную цементу. В результате этот "живой" цемент помогает смягчить последствия изменения климата, например, ветра, дождя и изменений температуры.

Ранее Фокус писал о том, что великая китайская стена построена на рисовой каше.