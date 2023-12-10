Земля нуждается в "солнцезащитном зонтике": почему так важно затемнить светило

Исследователи в очередной раз заявляют о том, что затемнение Солнца является жизненно важным для защиты человечества и планеты в целом.

Становится все более очевидным, что человечеству не удастся достичь климатических целей по сдерживанию глобального потепления на отметке до 1,5°C в сравнении с доиндустриальным уровнем. Предполагается, что уже к концу нынешнего столетия мы перешагнем эту отметку, а к концу столетия Земля преодолеет рубеж в 2,5°C, пишет Science Alert.

Ученые уже заявили, что Земля переступила из "эры глобального потепления" в эру "глобального кипения", а 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Увы, нет надежды, что в 2024 году ситуация кардинально изменится. В результате потепление такого масштаба приведет к разрушению уязвимых сообществ и экосистем по всему миру.

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По словам преподавателя наук о Земле из Университетского колледжа Лондона Питера Ирвина, самое время подумать о чем-то радикально новом, что могло бы помочь остановить устрашающие изменения климата.

Предыдущие исследования уже показали, что мощные извержения вулканов приводят к снижению глобальной температуры на несколько лет. Дело в том, что они создают в верхних слоях атмосферы туманный слой микроскопических частиц, сохраняющийся в течение нескольких лет и временно затемняющий Солнце. Некоторые ученые предполагают, что мы могли бы скопировать этот эффект, но без извержения вулканов.

Предполагается, что эффекту потепления Земли можно противодействовать, создавая стойкую искусственную дымку, подобную той, которая наблюдается после крупных извержений. Исследования уже показали, что потребуется затемнить Солнце всего на 1%, чтобы снизить глобальную температуру планеты на 1°C.

Несмотря на то, что это моет показаться маловероятным, оценки инженеров свидетельствуют о том, что это вполне осуществимо и даже относительно дешево: если использовать высоколетящие самолеты для выброса частиц в верхние слои атмосферы.

Стоит ли затемнять Солнце?

По словам Ирвина, затемнение Солнца не обратит вспять изменение климата. Однако предполагается, что мы можем создать равномерный охлаждающий эффект по всему миру, регулируя места выпуска частиц. Предполагается, что такой подход к решению проблемы значительно снизит климатические риски.

Также исследователи предполагают, что затемнение Солнца позволит на некоторое время сдержать жару в допустимых пределах: согласно прогнозам в ближайшем будущем температура в некоторых регионах планеты выйдет за рамки допустимой для жизни человека и других видов.

Ирвин отмечает, что блокирование солнечного света также может помочь сдержать таяние жизненно важных ледяных щитов планеты. Повышение глобальной температуры Земли приводит к ускорению этого процесса, что в свою очередь влечет повышение уровня моря.

Побочные эффекты затемнения Солнца

Несмотря на то, что блокирование солнечного света позволит сохранить прохладу и сохранить ледяные щиты планеты, оно не сможет решить основную проблему: накопление в атмосфере Земли углекислого газа и других парниковых газов. Известно, что углекислый газ не только нагревает планету, но и, например, приводит к окислению океана, в результате чего страдаю коралловые рифы и другие обитатели океана. Увы, затемнение Солнца не изменит этого.

Кроме того существует целый ряд других побочных эффектов:

небо станет белее;

усугубится проблема кислотных дождей;

частицы могут истончить озоновый слой, защищающий нас от ультрафиолетовых лучей.

По словам Ирвина, все эти побочные эффекты также вызывают беспокойство у ученых, однако все они сходятся во мнении, что какие-то шаги по преодолению климатического кризиса необходимо предпринимать уже сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что Земля вступила в "эру кипения", и она продлится 50 000 лет.