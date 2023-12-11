Из-за столкновений на орбите возникает шум, который можно услышать с Земли: что происходит

Ученые придумали способ обнаружить опасные крошечные объекты, которые летают вокруг нашей планеты.

Ученые из Мичиганского университета, США, выяснили, что во время столкновений самых крошечных фрагментов космического мусора возникают сигналы, которые можно поймать на Земле. Таким образом их можно отследить в космосе, ведь они представляют собой огромную угрозу для спутников и других космических аппаратов, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С каждым днем проблема космического мусора растет вместе с увеличением его количества на орбите. По состоянию на ноябрь этого года, по словам ученых, вкруг Земли летает примерно 35600 объектов размером более 10 см. Это и неработающие спутники, ступени ракет-носителей и обломки, которые образовались в результате столкновений на орбите. Но еще примерно 1 млн фрагментов космического мусора размером от 1 до 10 см с огромной скоростью летает вокруг нашей планеты. А примерно 130 млн фрагментов на орбите имеют размер менее 1 см. Их очень сложно обнаружить, но они представляют огромную угрозу для работающих спутников и других космических аппаратов, ведь могут их уничтожить или серьезно повредить в результате столкновения.

Но ученые из Мичиганского университета нашли способ обнаружить эти крошечные фрагменты космического мусора. Как показало моделирование, при столкновении двух объектов на орбите со скоростью в 30 тысяч км/час, возникают электрические всплески, которые можно обнаружить с помощью наземных радиотелескопов.

По состоянию на ноябрь этого года, по словам ученых, вкруг Земли летает примерно 35600 объектов размером более 10 см. Это и неработающие спутники, ступени ракет-носителей и обломки, которые образовались результате столкновений на орбите. Но еще примерно 1 млн фрагментов космического мусора размером от 1 до 10 см с огромной скоростью летает вокруг нашей планеты. А примерно 130 млн фрагментов на орбите имеют размер менее 1 см Фото: space.com

Когда происходит столкновение фрагментов космического мусора они электрические заряжаются и происходит электрический всплеск. Этот эффект можно сравнить со статическим электричеством, которое возникает во время трения определенных типов материалов друг о друга.

Хотя эти электрические сигналы длятся не очень долго, и они довольно слабые, все же ученые считают, что с их помощью можно отследить практически невидимые опасные крошечные фрагменты космического мусора.

Ученые считают, что характер сигнала, который излучают электрически заряженные фрагменты мусора, зависит от материала, из которого сделан объект, и скорости, с которой происходит столкновение. Авторы исследования считают, что радиотелескопы могут поймать сигнал от фрагментов размером до 1 мм.

Ученые считают, что природа сигналов сможет рассказать об обломках гораздо больше, чем только их положение в космосе. На основе этих данных можно определить форму, состояние фрагмента и то, насколько разрушительным он может быть.

Количество космического мусора растет, но вместе с ним растет и количество действующих спутников. Таким образом, вероятность столкновений становится все выше.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую старую из когда-либо наблюдавшихся черных дыр, которой более 13 млрд лет. Но она имеет очень большой размер как черной дыры, существовавшей на заре истории Вселенной.

Как уже писал Фокус, первые снимки Солнца на Землю отправила индийская обсерватория "Адитья-L1". На поверхности звезды ученые нашли "пляж" и "тихую гавань".