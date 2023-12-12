Самые загадочные объекты во Вселенной могут стать источником почти безграничной энергии для людей

Авторы исследования считают, что человечество сможет найти способ использовать энергию самых мощных космических объектов в своих целях.

Недавно в журнале Physical Review D появилось новое теоретическое исследование, согласно которому в качестве источника почти безграничной энергии можно использовать самые загадочные объекты во Вселенной. Речь идет о черных дырах, которые обладают огромной энергией и ученые считают, что люди будущего смогут найти способ использовать ее в своих целях, пишет Live Science.

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Из-за сильнейшей гравитации из черных дыр ничто не может выбраться наружу, но ученые считают, что энергию все же можно извлечь из этих загадочных объектов. Авторы исследования предлагают два способа использовать черные дыры в качестве источника энергии с помощью их вращения и гравитации.

Первый способ состоит в то, что нужно "зарядить" черную дыру с помощью массивных электрически заряженных частиц. Эти частицы будут поглощаться до тех пор, пока в самой черной дыре не возникнет электрическое поле, которое начнет отталкивать любые дополнительные заряженные частицы. Когда электромагнитное отталкивание частиц станет больше, чем гравитационное притяжение черной дыры, то таким образом объект станет "заряженным".

В соответствии с общей теорией относительности Эйнштейна, которая утверждает, что массу можно рассматривать как эквивалент энергии, доступная энергия черной дыры будет состоять из смеси введенных в нее электрических зарядов, а также массы этих электрических зарядов. По словам ученых, "аккумулятор" черной дыры преобразует энергию массы частицы в энергию заряда.

Из-за сильнейшей гравитации из черных дыр ничто не может выбраться наружу, но ученые считают, что энергию все же можно извлечь из этих загадочных объектов Фото: New Atlas

Ученые считают, что черные дыры могут преобразовать примерно 25% введенной массы в доступную энергию в виде электрического поля. Таким образом эффективность "аккумулятора" будет примерно в 250 раз больше, чем у атомной бомбы.

Чтобы получить эту энергию, нужно использовать процесс под названием сверхизлучение, который основан на теории о том, что пространство-время вращается вокруг вращающейся черной дыры из-за ее сильной гравитации.

В этом процессе принимают участие электромагнитные волны, которые попали в область вращения и не прошли горизонт событий черной дыры. Это порог, преодолев который даже свет не может улететь из черной дыры. Некоторые электромагнитные волны могут отклоняться с большей энергией. чем они первоначально несли. Таким образом, этот процесс преобразует энергию вращения черной дыры, которая определяется ее массой, в волны, которые отклоняются, объясняют ученые.

Второй способ использования энергии черной дыры предполагает извлечение этой энергии в форме парных частиц, которые образуются спонтанно в присутствии электрического поля. Если черная дыра полностью "заряжена", то она может иметь возле горизонта событий очень сильное электрическое поле. Оно может спонтанно создать электрон и позитрон, то есть частицу такую же, как электрон, но с противоположным зарядом. Если черная дыра заряжена положительно, позитрон вылетит из нее из-за отталкивания. Эту вылетающую частицу теоретически можно собрать в виде энергии.

Как уже писал Фокус, странное свечение в небе не является настоящим полярным сиянием, как выяснили ученые. Новая теория предполагает, что атмосферное явление, известное как Стив, имеет другое происхождение, чем полярные сияния.