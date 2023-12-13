На камеру засняли скорость света: для этого понадобилось 10 трлн кадров в секунду (видео)

YouTube-блогеры решили запечатлеть самые быстрое явление во Вселенной.

Участники проекта Slow Mo Guys, которые публикуют на YouTube занимательные ролики в замедленной съемке, поделились по-настоящему впечатляющим видео, пишет IFLScience.

Ютуберы сняли движение света со скоростью 10 трлн кадров в секунду. Участники проекта, который длится уже более 10 лет, решили выйти на новый уровень и задались целью попытаться запечатлеть "самую быструю вещь, которая известна человечеству".

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Конечно же, блогеры решили заснять свет, движущийся с абсолютной скоростью во Вселенной: 300 тыс. км/с.

Для того, чтобы сделать видео, блоггерам понадобилось специализированное оборудование, которое им предоставил Калифорнийский технологический институт.

"Мы снимали с очень высокой частотой кадров. Речь идет примерно о полумиллионе, и с этим нужно считаться. Их камера делает 10 трлн кадров в секунду. Для справки: это в 20 млн раз быстрее, чем самая быстрая камера, которую мы когда-либо использовали в своей студии", — говорят авторы Slow Mo Guys.

Ученый из Калифорнийского технологического института Пэн Ван, который помогал блоггерам с созданием видео, подтвердил, что им удалось заснять скорость света. Зрители могут увидеть, как луч света движется на фоне пластиковой бутылки за 2 тыс. пикосекунд видеозаписи.

Команда объяснила, что камера сняла движение света, а затем его наложили на изображение пластиковой бутылки для примера.

Результат действительно впечатлил, так как движущийся луч света был заснят со скоростью 10 триллионов кадров в секунду.

Напомним, ученые рассказали, что "ощущает" фотон, летящий со скоростью света.