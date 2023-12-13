Самый грозный убийца Земли совсем рядом: прикидывается милым, но рвет на части миллионы животных

Ученые назвали ошеломляющие цифры: ежегодно жертвами становятся представители более 2000 различных видов.

Люди и коты существуют бок о бок тысячи лет: наши питомцы кажутся нам самыми милыми, игривыми и безобидными, однако ученые уверяют, все не совсем так. Наши питомцы также могут быть достаточно привередливы, однако, по словам исследователей, вовсе не в том, что касается их диеты, пишет Science Alert.

Результаты нового исследования продемонстрировали весьма ужасную статистику: оказывается, наши милые и пушистые питомцы ежегодно истребляют более 2000 различных видов животных. По данным ученых, лишь в Австралии от когтей кошек, как домашних, так и диких, умирает около 1,5 миллиарда животных — в масштабах всего мира эта цифра выглядит еще более пугающе.

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Новый анализ команды из Обернского университета показывает, что кошки, независимо от того, где они обитают, являются крайне универсальными убийцами и готовы вонзить свои когти буквально во все, что попадется им в лапы. По словам автора исследования, эколога Кристофера Лепчика, статистика свидетельствует о том, что от когтей наших пушистых питомцев погибают более 2000 различных видов животных, причем 347 из них входят в список видов, подлежащих сохранению, а некоторые уже классифицированы как вымершие.

Ученые отмечают, что данные основаны на анализе таких мест как Австралия и другие островные государства, где свободно бродящие кошки лидируют в вымирании животных. Увы, что касается других территорий, масштабы хищнических привычек кошек здесь все еще остаются малоизученными.

В своем анализе Лепчик с коллегами использовали все доступные записи о видах животных, входящих в "меню" кошек. В анализе были использованы данные сотен книг, научных статей и отчетов, некоторые из них датируются началом 1900-х годов.

Статистика свидетельствует о том, что большинство из 2084 видов животных, убитых кошками, составили:

981 вид — птицы;

463 — рептилии;

431 — млекопитающие.

Ученые обнаружили, что в "постоянном меню" кошек находятся крысы и мыши, однако это далеко не все. Наиболее удивительными пунктами "меню" животных оказались:

эму;

зеленые морские черепахи;

крупный рогатый скот;

лягушки-быки.

По словам Лепчика, едва ли в мире найдется другое млекопитающее, чье меню включает такое количество разнообразных видов. Фактически такое поведение весьма свойственно для "неразборчивого едока": кошки буквально едят все, что попадает им в лапы.

Таким образом ученые пришли к выводу, что кошки поедают около 9% всех известных видов птиц и более 6% известных млекопитающих. В то же время команда предупреждает, сколь невероятными не выглядели бы эти цифры, они, вероятно, недооценивают истинный масштаб хищничества кошек. Кроме того, известно, что кошки являются оппортунистическими хищниками — простыми словами, охотятся и убивают животных, но не обязательно едят своих жертв.

К слову, ученые также отмечают, что в данном анализе не были учтены жертвы среди насекомых — так как их останки сложнее обнаружить в фекалиях котов. Вероятно, список жертв наших пушистых и милых питомцев в действительности намного больше, чем описано в исследовании.

Ранее Фокус писал о том, сколько животных обитало на Земле за всю ее историю.