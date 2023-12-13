Ребенок Шредингера: женщина родила младенца, тайно развивавшегося между желудком и кишечником

Невероятно редкий случай с еще более невероятным исходом произошел во Франции, где женщина, пожаловавшаяся на боль в животе узнала, что она беременна уже 23 недели.

Даже одна мысль о том, что вздутие живота обернулось не просто обычной проблемой с желудком, а оказалось беременностью — звучит дико, но это отнюдь не фантастика. Именно это произошло с 37-летней женщиной, которая после 10 дней болей в животе и усиливающегося вздутия обнаружила, что находится на 23 неделе беременности. Однако это была не обычная беременность. Ребенок рос в брюшной полости, а именно в брюшине, где находятся жизненно важные органы. Это пространство находится между желудком и кишечником — крайне необычное и редкое место для развития плода, пишет Daily Mail.

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Такой тип беременности известен как абдоминальная беременность — разновидность внематочной беременности, при которой ребенок растет вне матки. В большинстве случаев внематочная беременность возникает, когда плод начинает расти в фаллопиевых трубах или яичниках. Иногда они могут разорваться, что позволяет плоду переместиться в брюшную полость. Это медицинская редкость: менее двух процентов беременностей в США являются внематочными, и примерно одна из 30 000 беременностей происходит в брюшной полости.

Риски, связанные с такой беременностью, высоки. Шансы на выживание плода, как правило, очень низки, а риск его гибели составляет 90 процентов. Даже если ребенок выживет, существует значительный риск врожденных дефектов или повреждения мозга. В этом необычном случае врачи во Франции, куда женщина приехала на лечение с острова Реюньон, решили подождать с родами до 29 недели беременности. Это решение было принято, чтобы повысить шансы ребенка на выживание. В норме дети жизнеспособны вне утробы матери примерно с 24 недели, но к 29 неделям выживаемость значительно повышается.

В итоге ребенка доставили через разрез в животе матери и сразу же поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Мать также перенесла операцию по удалению остатков плаценты. Примечательно, что через три месяца и мать, и ребенок были выписаны и чувствовали себя хорошо — поистине счастливый исход, учитывая обстоятельства.

Этот случай, выделяется не только своей редкостью, но и успешным разрешением. Он подчеркивает непредсказуемость и сложность человеческой беременности. И хотя большинству будущих мам не стоит беспокоиться о подобном случае, он является захватывающим примером необычайных возможностей и приспособляемости человеческого организма.

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