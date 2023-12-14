40 лет Японию сотрясали сильнейшие землетрясения: причину бедствий нашли глубоко в океане

Исследователи полагают, что нечто на тонущей тектонической плите могло спровоцировать эти мощные подземные скачки.

Потухший подводный вулкан, известный как подводная гора Даичи-Касима, расположен на Тихоокеанской тектонической плите примерно в 40 километрах от восточного побережья Японии. Именно здесь пересекаются три тектонические плиты: Тихоокеанская на востоке, Филиппинская на юге и Охотская, под которую обе предыдущие неумолимо скользят, пишет Space.

В новом исследовании ученые обнаружили на этих плитах нечто, что вероятно сотрясало земли Японии в течение 40 лет — причиной землетрясений магнитудой 7 баллов считают подводную гору, расположенную на тонущей тектонической плите. Предполагается, что именно этот подводный вулкан вызвал сильные подземные скачки, когда столкнулся с другой тектонической плитой.

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Известно, что подводный вулкан расположен на участке плиты, которая начала погружаться в мантию планеты между 150 000 и 250 000 лет назад. Однако подводная гора все еще находится слишком близко к поверхности, а потому вызывает сильнейшие землетрясения: по словам ведущего автора исследования, постдокторанта из Университета Мемфиса Сунхо Ли, в настоящее время гора находится на глубине менее 50 километров.

По словам соавтора исследования из Центра исследований и информации о землетрясениях Мемфиса, доцента Ынсео Чоя, наблюдения показывают, что большая часть сейсмической активности вокруг Даичи-Касима проявляется в виде небольших подземных толчков. Однако ученые также заметили, что именно подводный вулкан и активность вокруг него стали причиной и сильнейших землетрясений:

в 1982 году — магнитудой 7;

в 2008 — 7;

в 2011 — 7,8.

Когда одна тектоническая плита скользит или погружается под другую, подводные горы, расположенные на ней, царапают дно верхней плиты. Предыдущее исследование 2008 года показало, что это трение на самом деле слишком слабое, чтобы вызвать существенные толчки.

Однако, по словам Ли, новые данные указывают на обратное. Ученые собрали сейсмическую информацию на дне океана у берегов Японии и обнаружили, что в действительности подводные горы сталкиваются с огромным сопротивлением, двигаясь по погружающейся плите, а порой даже могут застрять.

По мере того как подводная гора будет вливаться в выступающую плиту, на ее передней кромке будет накапливаться напряжение. В результате область вокруг горы становится заблокированной и останавливается — это событие авторы исследования назвали так называемым "зависанием". В то же время остальная часть плиты продолжает свой спуск в мантию.

По словам Ли, с течением времени напряжение на краю подводной горы увеличивается, а через некоторое время распространяется и мигрирует внутрь. Команда предполагает, что это накопление может длиться бесконечно, но в какой-то момент оно также может исчезнуть, когда подводная гора внезапно высвободится от гнета нависающей Земли.

В результате, по словам команды, происходит то, что можно назвать зависающим землетрясением. Авторы также предполагают, что в прошлом землетрясения магнитудой 7 и больше могли также вызвать цунами. Ученые изучили отложения вдоль восточного побережья Японии и обнаружили, что они указывают на то, что огромные волны обрушились на береговую линию в 1677 году, после того, как подземные толчки сотрясли эту территорию.

Команда пришла к выводу, что именно разрыв подводной горы является наиболее вероятным источником этих великих землетрясений, вызывающих цунами. В то же время ученые признают, до сих пор не ясно, может ли подводная гора Даичи-Кашима спровоцировать подобное землетрясение в ближайшее время. Однако ученые полагают, что землетрясения здесь происходит примерно каждые 20 лет с 1920 года. Однако эта тенденция была нарушена в 2011 году, когда новое мощнейшее землетрясение обрушилось на Японию всего через три года после предыдущего. Теперь ученые признаю, что не могут спрогнозировать, когда произойдут новые мощные подземные толчки.

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