Огромные 100-метровые маяки на Луне укажут путь астронавтам: есть и другие особенности (фото)

Компания из США планирует построить на спутнике Земли объекты, которые будут обеспечивать астронавтов светом, электроэнергией и связью.

Американская компания Honeybee Robotics предложила концепцию, которая предполагает строительство на Луне огромных 100-метровых маяков, которые будут служить астронавтам как энергетические и навигационные объекты. Этот проект для дальнейшей реализации выбрало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, пишет Space.

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Компания Honeybee Robotics планирует построить на Луне маяки, которые будут обеспечивать астронавтов светом, электроэнергией и связью. Эти объекты получили название LUNARSABER. Планируется, что огромная энергетическая башня высотой 100 метров будет представлять собой развертываемую конструкцию, на которой будут расположены солнечные панели. Этот объект должен собирать и хранить энергию, получаемую от Солнца, обеспечивать астронавтов связью и навигацией.

Раньше ученые считали, что на южном полюсе Луны, где NASA планирует высадить астронавтов в ближайшем будущем, а также построить первую лунную базу, можно получать солнечный свет и преобразовывать его в электроэнергию в течение всего года. Но последующие наблюдения показали, что на самом деле это не так. Даже на краях самых высоких кратеров уровень освещенности Солнцем не бывает 100-процентным в течение всего года. Поэтому солнечные панели нужно размещать еще выше, чтобы астронавты получали бесперебойный поток энергии.

Инженеры из компании Honeybee Robotics предлагают построить на краях лунных кратеров высокие башни, которые могут иметь высоту 100, 200 и даже 500 метров Фото: space.com

Поэтому инженеры из компании Honeybee Robotics предлагают построить на краях лунных кратеров высокие башни, которые могут иметь высоту 100, 200 и даже 500 метров. Согласно проекту, можно построить не одну, а несколько башен LUNARSABER, которые с помощью солнечных панелей будут собирать солнечный свет и преобразовывать его в электроэнергию, а затем хранить. Этой энергией будет обеспечена как лунная база, так и разное технологическое оборудование на Луне.

При этом на вершине этих башен должен быть размещен огромный прожектор, который будет освещать местность, что поможет астронавтам и луноходам в исследовании поверхности Луны. Кроме этого данные маяки должны быть оснащены системами связи и навигации, что позволит астронавтам ориентироваться на местности, а также поддерживать связь с Землей. Данный проект, если получит дальнейшее финансирование, может быть реализован в течение ближайших 10 лет.

На вершине этих башен должен быть размещен огромный прожектор, который будет освещать местность, что поможет астронавтам и луноходам в исследовании поверхности Луны. Кроме этого данные маяки должны быть оснащены системами связи и навигации, что позволит астронавтам ориентироваться на местности, а также поддерживать связь с Землей Фото: space.com

Кроме технологий, предназначенных для Луны, в компании Honeybee Robotics сейчас работают над созданием роботизированной добывающей системы, предназначенной для работы на Марсе. Задача системы под названием RedWater проводить бурение поверхности Марса и добывать воду из глубины путем плавления водяного льда. Инженеры говорят, что система сможет добывать десятки тонн воды на Марсе с глубины в десятки метров. Таким образом, будущие астронавты на Марсе будут обеспечены таким очень ценным и жизненно важным ресурсом. Срок реализации проекта пока неизвестен.

Как уже писал Фокус, американская компания Helicity Space получила финансирование на разработку уникального термоядерного двигателя, который предназначен для оснащения космических кораблей и ракет. Благодаря этому двигателю время полета на Луну или Марс должно значительно сократиться, считают ученые.