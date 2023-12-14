Если уронить тыкву в океан, взорвется ли она на определенной глубине: ответ прост (видео)

Исследователи провели эксперимент, чтобы понять, сможет ли тыква взорваться в морских глубинах, если достигнет пороговой глубины.

Люди весьма любопытные создания, а потому порой нам в голову приходят весьма неожиданные вопросы, например: если уронить тыкву в океан, сможет ли она взорваться, достигнув определенной глубины? Если да, то почему? Ученые ответили на этот вопрос, пишет IFLScience.

Не нужно быть гением, чтобы ответить на второй вопрос, так как ответ на него достаточно прост: все объясняют имплозии — когда объекты разрушаются сами по себе из-за разницы между внутренним и внешним давлением. При этом взрывы могут происходить и на поверхности, если давление внутри объекта меньше, чем снаружи.

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Ответ на первый вопрос, впрочем, также относительно прост: если разница давлений окажется достаточной, тыква, достигшая определенной глубины, взорвется. Главный вопрос заключается лишь в том, достаточно ли она герметична, чтобы вообще достичь необходимой разницы, ведь в противном случае она попросту наполниться водой по мере того, как будет опускаться на дно.

Исследователи провели эксперимент, чтобы раз и навсегда ответить на этот вопрос. В первом эксперименте, они попытались утащить тыкву на дно, но заметили пузырьки, появляющиеся из тыквы. Это является свидетельством того, что она начала набирать воду.

Тогда исследователи повторили эксперимент, попытавшись сделать тыкву герметичной — для этого они накрыли ее полиэтиленовым пакетом. Затем снова попытались опустить тыкву на дно и им действительно удалось сохранить герметичность. В результате исследователи наблюдали, как тыква аккуратно схлопнулась.

Ранее Фокус писал о взрывах и имплозиях: что из этих двух происшествий может испарить целого человека.