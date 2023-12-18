Дышите глубже: наука разобралась в том, как быстрее трезветь от алкоголя

Исследователи нашли новые пути быстрого выведения алкоголя из организма, а также восстановления координации.

Ученые работают над методами быстрого выведения из организма алкоголя, которые помогли бы нашей печени быстрее справиться с интоксикацией, пишет IFlScience.

Один из самых простых методов, тестируемых группой исследователей под руководством доктора Джозефа Фишера, заключается в дыхании.

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Печень отвечает за выведение более 90% алкоголя из организма, и в этом случае, протрезветь поможет только время, так как этот орган работает с постоянной скоростью, которую невозможно увеличить. В случае опасной для жизни интоксикации алкоголем используются такие меры, как кислород и внутривенное введение жидкости.

Но оставшиеся 10% алкоголя в нашем организме выводится через легкие. Предполагается, чем глубже и сильнее человек будет дышать, тем больше алкоголя выведется наружу.

"Но вы не можете просто устроить себе гипервентиляцию, потому как через минуту или две вы почувствуете головокружение и потеряете сознание", — объясняет Фишер.

Вместо этого исследователи создали устройство, которое позволяет пациентам дышать на грани гипервентиляции, но без побочных эффектов.

"Это очень простое, низкотехнологичное устройство, которое можно собрать в любой точке мира: не потребуется ни электроники, ни компьютеров, ни фильтров", — подчеркивает исследователь.

Эксперимент, в котором участвовали пятеро здоровых мужчин с концентрацией алкоголя в крови около 0,1%, показал, что алкоголь выводился в как минимум в 3 раза быстрее, чем только через печень.

Конечно, из-за небольшой выборки потребуются дальнейшие исследования, но ученые полагают большие надежды на данный метод протрезвления.

Другой экспериментальный способ протрезвления заключается в инъекции фактора роста фибробластов 21 (FGF21).

Дело в том, что FGF21 – это гормон, который вырабатывается печенью во время метаболического стресса, например, во время употребления большого количества алкоголя. Новое исследование показало, что этот гормон может помогать восстанавливать баланс и координацию, по крайней мере, у мышей.

В рамках эксперимента команда дала алкоголь генетически модифицированным мышам без гормона FGF21, а также контрольной группе обычных грызунов. Выяснилось, что этанол расщеплялся у обоих групп с одинаковой скоростью, но генетически модифицированной группе понадобилось больше времени, чтобы восстановить координацию. После введения инъекции FGF21 эти мыши смогли "протрезветь" и восстановить равновесие примерно на 50% быстрее, чем мыши из контрольной группы.

"Эксперимент показал, что увеличивая концентрацию гормона FGF21 с помощью инъекций, мы можем значительно ускорить процесс протрезвления", — говорит один из старших авторов исследования Стивен Кливер.

Он также объяснил, что такой эффект был получен за счет того, что FGF21 активирует часть мозга, связанную с бдительностью. Пока непонятно, как это происходит, но ученые уже изучают нейронные пути, которые с помощью FGF21 оказывает отрезвляющее действие.

Напомним, ученые объяснили, как меняется организм человека за 30 дней отказа от алкоголя. Эксперты уверяют, что первые улучшения начнутся в нашем организме сразу же, как только мы отставим стакан.