Звезды продолжают бесследно исчезать: астрономы нашли уже 100 таких объектов

Исследователи говорят, что от исчезнувших звезд не остается и следа — ни взрыва сверхновой, ни черной дыры.

Ранее астрономы рассказали историю трех звезд, которые еще в июле 1952 года бесследно исчезли в течение всего часа. Как оказалось, это далеко не единственные загадочным образом исчезнувшие звезды, пишет IFLScience.

Проект "Век наблюдений" (VASCO) попытался каталогизировать, сколько на самом деле могло исчезнуть звезд в период с 2010 по 2014 годы. Использовав данные телескопа Pan-STARRS и программное обеспечение, ученые вернули около 150 тыс. потенциальных источников света, которые исчезли за прошедшие годы.

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Затем астрономы перепроверили данные и сузили поиск до 24 тыс. кандидатов, которых затем проверили вручную, чтобы исключить неисправности камер или другие ошибки при наблюдениях. В итоге остался список из 100 кандидатов на роль реальных источников света, которые бесследно исчезли из нашего поля зрения.

По словам ученых, действительно звезды могут тускнеть, как это недавно делала красный сверхгигант Бетельгейзе, или взорваться как сверхновая, оставляя после себя послесвечение. Но звезды никогда не исчезают полностью.

Возможно, исчезнувшие звезды могли схлопнуться в черные дыры. Но такое происшествие считается невероятно редким — менее 1 на 90 млн, и не может объяснить, почему пропало так много звезд.

Другой причиной может быть гравитационное линзирование, когда пространство-время искажается чрезвычайно массивными объектами, которые могут искажать то, как мы видим ту или иную часть неба. Также причиной странных исчезновений могут быть и близко движущиеся объекты, такие как астероиды.

Самая интересная теория предполагала наличие сфер Дайсона — гипотетического способа, с помощью которого развитые цивилизации могли бы получать невероятную энергию. В таком случае звезды закрываются аналогом солнечных панелей, и тогда звезда может бесследно исчезнуть для наблюдающих со стороны. Поиск таких переходных процессов может привести нас к развитой цивилизации.

Правда, последующие исследования команды не выявили сфер Дайсона на месте исчезнувших звезд, поэтому вопрос до сих пор остается открытым.

Напомним, ученые рассказали, что огромная звезда просто исчезла без взрыва. Она должна была взорваться сверхновой, но этого не произошло.