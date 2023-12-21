Массовое вымирание на Земле 500 млн лет назад: выяснилось, что убило половину животных

Ученые обнаружили возможную причину исчезновения почти 50% морских существ на Земле во время первого массового вымирания.

Примерно 510 млн лет назад на Земле произошло первое массовое вымирание живых существ, хотя за 20 млн лет до этого планета просто кишела жизнью. Существует несколько теорий, что могло вызвать вымирание 45% всей жизни в океане на нашей планете. Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, считают, что причина вымирания может быть в появлении ядовитой газовой волны, пишет Live Science.

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Примерно 530 млн лет после того, как произошел Кембрийский взрыв, на Земле появилось очень много разнообразных живых существ. Именно в этот период начали появляться большинство основных групп животных, которых мы видим сегодня. Но большая часть жизни на Земле была сосредоточена в океанах.

Но через 20 млн лет на Земле произошло беспрецедентное по своим масштабам массовое вымирание, когда в океанах исчезло 45% животных. Основные теории говорят, что это произошло в следствие снижения уровня кислорода в океанах.

Но авторы нового исследования предполагают, что причиной вымирания стал выброс ядовитого газа под названием сероводород, который и убил морскую жизнь. По словам ученых, это химическое соединение является смертельным для морских жителей и в такой среде не могло выжить большинство обителей океана.

Ученые изучили отложения кембрийского периода, которые находятся на юге Китая и в далеком прошлом находились под водой. Ученые искали в отложениях такой химически элемент, как молибден. Он долго сохраняется и в океане его концентрация в отложениях различается в зависимости от химического состава окружающей воды. Поэтому с помощью этого элемента можно выяснить, каким был океан сотни тысяч и даже миллионы лет назад.

Как показало исследование, образцы отложений, которые относятся к периоду массового вымирания, имели в своем составе высокий уровень молибдена. Из-за того, что молибден может объединиться с серой и образовать нерастворимые соединения, ученые предположили, что в далеком прошлом в воде был и сероводород, который откладывался в отложениях.

Такой процесс происходит быстрее в сульфидных водах, особенно есть высокая концентрация сероводорода. То есть более высокое содержание молибдена могут быть связано с более высокой концентрацией сероводорода в океане.

Но что именно вызвало распространение сероводорода в океане сотни миллионов лет назад? Пока что ученые не могут сказать точно, что стало причиной расширения сульфидных вод. Но ученые предполагают, что смертельное сочетание низкого содержания кислорода и резкого повышения уровня сероводорода могло стать причиной массового вымирания 510 млн лет назад.

Дефицит кислорода мог быть вызван взрывом органического вещества, которое впоследствии опустилось на морское дно и сгнило, что стало основой для питания триллионов микробов, говорят ученые.

Поскольку эти микробы питались разлагающимся веществом, они также поглощали сульфат, который содержится в морской воде. Растущая популяция микробов превратила сульфаты в сероводород и таким образом вода наполнилась этим газом, что привело к появлению ядовитой волны в океане.

Фокус уже писал о новом массивом вымирании на Земле, ведь10 млрд крабов Берингового моря погибли из-за изменений климата.