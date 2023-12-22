Ученые выяснили, что человеческие слезы подавляют агрессию: каким образом это происходит

Оказалось, что слезы женщин могут снизить агрессию у мужчин более чем на 40% и вызвать изменения в мозге.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Plos Biology, человеческие слезы содержат особое вещество, которое может снижать уровень агрессии, пишет The Guardian.

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За последние более 100 лет ученые предложили самые разные объяснения функции слез, от подачи сигналов об уязвимости человека до удаления бактерий из глаз. Согласно новому исследованию, запах женских слез снижает уровень агрессии у мужчин более, чем на 40%. Но ученые считают, что все человеческие слезы имеют аналогичный эффект. Авторы исследования говорят, что это происходит из-за особого вещества, которое находится в слезах. Но этот компонент еще нужно идентифицировать и ученые надеются сделать это в ближайшее время.

В исследовании приняли участие несколько женщин, которые смотрели очень грустные фильмы и при этом плакали. Ученые собрали эти слезы и предложили ощутить их запах 31 мужчине. Им также предложили нюхать обычный физраствор в качестве контроля.

Затем мужчины приняли участие в компьютерной игре, которая используется в психологии для провоцирования агрессивного поведения путем несправедливого вычета очков игроков.

Когда мужчины нюхали женские слезы, то уровень их агрессии снизился почти на 44%. А сканирование мозга показало, что у них наблюдалось больше функциональных связей между участками, которые обрабатывают запахи и агрессию, в то время как активность в участках, отвечающих за агрессию, была ниже. Ученые считают, что химическое вещество в слезах управляет реакцией мозга на агрессию.

Ученые признают, что химическое вещество в слезах вряд ли окажет большое влияние на социальное взаимодействие между взрослыми людьми, но состав слез, возможно, эволюционировал для защиты уязвимых детей. То есть с помощью слез дети, которые еще не могут говорить, сигнализируют о том, что нужно снизить уровень агрессии по отношению к ним.

По словам Минны Лайонс из Ливерпульского университета Джона Мурса, факт обнаружения снижения агрессии с помощью слез является интересным. Но ученая говорит, что нужно повторить исследования человеческого поведения, прежде чем делать убедительные выводы.

По словам Лайонс, в реальной жизни все может сложиться иначе. Ведь слезы жертвы домашнего насилия мало что могут сделать для снижения агрессии. Социальный контекст плача чрезвычайно сложен, и скорее всего снижение агрессии является лишь одной из многих потенциальных функций слез.

Как уже писал Фокус, ученые связали недостаток отдыха с раздражительностью. Многие из нас не раз чувствовали себя раздраженными, просыпаясь слишком рано или слишком поздно. Ученые решили досконально изучить это состояние и раскрыли причину подобного самочувствия.