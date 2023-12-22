Нечто странное происходит с ядром Земли каждые 8,5 лет: что обнаружили ученые

Странные различия в измерениях на поверхности планеты позволили обнаружить необычное поведение ядра Земли.

Ученые изучили малейшие изменения продолжительности суток на Земле, а также в движении полюсов и выяснили, что каждые 8,5 лет происходит периодичное колебание внутреннего ядра Земли. Также ученые обнаружили еще несколько особенностей, которые касаются сердца планеты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

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В недрах Земли происходит много процессов, которые до конца не понимают ученые. Как известно, наша планета состоит из коры, мантии и ядра. Но само ядро состоит из двух частей: внешнего жидкого ядра из расплавленного железа и внутреннего твердого ядра, которое также состоит из железа. Это ядро имеет диаметр примерно 2450 км, что немного больше размера Плутона.

Внутренне ядро, которое выделяет тепло, влияет на внешнюю часть сердца Земли. Эта вращающаяся жидкость преобразует механическую энергию в магнитную энергию, и таким образом создает глобальное магнитное поле Земли. Оно защищает нас от вредного солнечного и космического излучения, а также от потоков солнечного ветра.

Поскольку ученые не могут добраться до ядра Земли, чтобы провести необходимые измерения, они полагаются на косвенные измерения, основанные на наблюдениях на поверхности планеты. Считается, что Земля всегда совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 23 часа, 56 минут и 4,0916 секунды ежедневно. Но на самом деле существуют крошечные изменения в периоде вращения, причина которых кроется в изменениях, происходящих в недрах Земли.

Ученые изучили малейшие изменения продолжительности суток на Земле, а также в движении полюсов и выяснили, что каждые 8,5 лет происходит периодичное колебание внутреннего ядра Земли Фото: space.com

Например, в прошлом году ученые выяснили, что ядро Земли меняет направление своего вращения каждые примерно 6 лет и это влияет на продолжительность суток. Авторы нового исследования еще 4 года назад обнаружили также изменения в периодичности движения полюсов планеты. Полюса Земли всегда двигаются хорошо выраженным образом, и для этого есть несколько причин, что приводит к странному поведению. Тогда же ученые заметили небольшое движение, которое продолжалось примерно 8,7 лет. Исследователи решили, то это связан ос колебанием внутреннего ядра Земли. Ученые продолжили свое исследование, чтобы найти подтверждение такой периодичности колебаний ядра. И это им удалось.

Авторы исследования обнаружили, что внутреннее ядро наклонено относительно мантии Земли на 0,17 градуса. То есть ось вращения внутреннего ядра и ось вращения мантии не совсем совмещены. Это приводит к колебанию ядра, которое происходит каждые примерно 8,5 лет, поскольку две сферы вращаются вокруг разных осей.

Также ученые обнаружили более резкое, чем ожидалось, изменение плотности на границе между внутренним и внешним ядром. А внутреннее ядро скорее всего имеет неодинаковую плотность и одно его полушарие плотнее другого. Такое поведение ядра, как считают ученые, может играть роль в том, как ведет себя жидкое внешнее ядро и как оно вращается и создает магнитное поле Земли.

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