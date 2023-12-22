Как в фильме с Брюсом Уиллисом. Ученые рассказали, что сделает с астероидом ядерный взрыв (фото)

Ученые считают, что бомбардировка приближающегося астероида ядерной бомбой может быть плохой идеей. Но правильный подход может изменить ситуацию.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Planetary Science Journal, ядерная бомба может уничтожить опасный астероид небольшого размера. Но ядерный удар по астероиду большого размера разобьет его на куски и эти обломки будут и дальше угрожать нашей планете. Возможно они приведут даже к серии ударов по поверхности Земли. Но действительно ли использование ядерного оружия на приближающемся астероиде является плохой идеей? Если использовать правильную технику, то с помощью ядерного взрыва можно изменить траекторию полета астероида, считают ученые. Об этом пишет ScienceAlert.

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Ученые создали инструмент моделирования, который может моделировать то, что произойдет, если ядерная бомба взорвется над поверхностью опасного для Земли астероида. Этот инструмент помогает улучшить понимание того, как излучение ядерного взрыва взаимодействует с поверхностью астероида, а также изучает динамику ударной волны, которая может повлиять на внутреннюю часть астероида.

По словам ученых, если будет достаточно времени для подготовки, то можно отправить ядерную бомбу к опасному для Земли астероиду, когда он будет находится еще в миллионах километров от нас. В результате взрыва произойдет либо изменение траектории полета, либо разрушение этого астроида на более мелкие части. Но они не долетят до Земли. Если же подобный взрыв произойдет вблизи планеты, то обломки могут упасть на Земли и принести еще больше вреда. Хотя есть вероятность того, что в это случае астероид все же пролетит мимом после взрыва.

Инструмент моделирования, разработанный учеными, показывает развитие астероида, разрушаемого теоретическим ядерным оружием, взорванным вблизи поверхности объекта Фото: ScienceAlert

Благодаря миссии DART, в ходе которой космический аппарат намеренно врезался в астероид Диморф, чтобы изменить его траекторию, ученые многое узнали о том, что нужно, чтобы отклонить опасный астероид.

Новая модель ученых, названная моделью энерговыделения рентгеновских лучей, дает исследователям инструменты для использования идей, полученных с помощью DART, при изучении того, как ядерный удар может стать альтернативой миссиям с кинетическим ударом.

По словам ученых, ядерные бомбы имеют самый высокий коэффициент плотности энергии на единицу массы среди всех человеческих технологий, что может сделать их бесценным инструментом для смягчения астероидной угрозы.

Но, как говорят исследователи, предсказание эффективности потенциальной миссии по отклонению или разрушению с помощью ядерного оружия зависит от точного моделирования воздействия рентгеновского излучения ядерного взрыва на астероид и, как следствие, на разрушение камня. Авторы исследования говорят, что их высокоточное моделирование может отслеживать фотоны, проникающие через поверхность содержимого астероидов и при этом учитываются более сложные процессы.

Если возникнет реальная чрезвычайная ситуация, то это моделирование будет иметь решающее значение для предоставления лицам, принимающим решения, важной информации с учетом рисков, которая могла бы предотвратить воздействие астероида, защитить важную инфраструктуру и спасти жизни, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что нечто странное происходит с ядром Земли каждые 8,5 лет. Странные различия в измерениях на поверхности планеты позволили обнаружить необычное поведение ядра Земли.