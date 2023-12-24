Смертельно опасному риску подвержены миллионы: красное мясо связали с развитием диабета

Красное мясо — популярный продукт и присутствует во множестве блюд, но риск развития диабета 2 типа у людей, употребляющих его, может достигать 62%.

В недавнем исследовании, проведенном экспертами Гарвардского университета в области общественного здравоохранения, была выявлена заметная связь между потреблением красного мяса и повышенным риском развития диабета 2 типа. Это не первый случай, когда стейки и бургеры оказываются под пристальным вниманием, но новое исследование лишь подтверждает предыдущие данные: большее количество красного мяса, особенно обработанных сортов, связано с более высокими шансами развития этого хронического заболевания, пишет Yahoo!.

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Результаты нового исследования, выраженные в цифрах, весьма красноречивы. У тех, кто употреблял больше всего красного мяса, риск развития диабета был на 62 % выше, чем у их сверстников, предпочитающих растительную пищу. Каждая дополнительная порция переработанного красного мяса в день была связана с увеличением риска почти на 50 %. В свете этих данных исследователи выступают за диету с ограниченным потреблением красного мяса в соответствии с существующими диетическими рекомендациями.

Почему же это важно для нас? Подумайте вот о чем: в среднем, люди потребляют около 27 килограммов говядины в год. В сочетании с растущими мировыми показателями диабета второго типа и связанных с ним осложнений, таких как болезни сердца и почек, последствия для личного и общественного здоровья весьма значительны. Не говоря уже о том, что производство мяса вносит заметный негативный вклад в решение экологических проблем, включая ускорение изменения климата.

Наши тарелки и планета только выиграют, если мы будем обращать внимание на качество того, что мы едим Фото: Unsplash

Исследование показывает, что переход на растительную пищу может существенно снизить риск развития диабета 2 типа. Заменив лишь одну порцию мяса на орехи или бобовые мы сможем снизить риск развития болезни на 30%. Помимо личного здоровья, переход на растительную диету может также облегчить наш экологический след, значительно сократив загрязнение окружающей среды сельскохозяйственной продукцией.

Данное исследование вовсе не требует введения глобального обета вегетарианства, оно лишь подчеркивает умеренность и разнообразие в нашем рационе. Стремление к употреблению примерно одной порции красного мяса в неделю может стать сбалансированным подходом, позволяющим укрепить здоровье и внести положительный вклад в экологическую устойчивость нашего мира. По мере развития технологий и изучения употребляемой нами пищи, становится ясно, что и наши тарелки, и планета только выиграют, если мы будем обращать внимание не только на количество, но и на качество того, что мы едим.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

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