Спастись от внезапного инсульта: снизить риск развития заболевания можно не выходя из дома

Ежегодно тысячи людей умирают от внезапного инсульта и осложнений связанных с ним, но предотвратить коварную болезнь можно простыми общедоступными методами, заявляют врачи.

Инсульты — одна из основных причин смерти и инвалидности во многих странах мира, но они не являются приговором и многие из них можно предотвратить, изменив образ жизни. Об этом методе борьбы говорят эксперты, которые знают о рисках и ежедневно работают над их снижением для себя и своих пациентов, пишет HuffPost.

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Доктор Артур Ванг, директор отделения эндоваскулярной нейрохирургии в Медицинской школе Тулейнского университета, считает, что одним из ключевых изменений является сокращение сидячего образа жизни. Регулярная физическая активность помогает поддерживать чистоту кровеносных сосудов, и рекомендуется уделять 30 минут умеренным физическим нагрузкам пять раз в неделю. Это может быть что угодно — от ходьбы до уборки — лишь бы это заставляло вас двигаться.

Высокое кровяное давление — значительный фактор риска инсульта, который часто называют "тихим убийцей", поскольку он не имеет очевидных симптомов, но приводит к тяжелым последствиям. Регулярные обследования жизненно важны для контроля этого и других "тихих" факторов риска, таких как высокий уровень холестерина, который часто остается незамеченным без надлежащего тестирования.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя — две привычки, которые тесно связаны с повышенным риском инсульта. Курение со временем сужает кровеносные сосуды, а чрезмерное употребление алкоголя связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском инсульта. В рекомендациях предлагается ограничить употребление алкоголя до одного напитка в день для женщин и двух — для мужчин, чтобы снизить этот риск.

Диета также играет важнейшую роль в профилактике инсульта. Диета с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли должна быть умеренной, в то время как рекомендуется диета, богатая фруктами, овощами и умеренным количеством мяса. Сокращение потребления соли также поможет справиться с высоким кровяным давлением — значительным фактором риска инсульта.

Очень важно знать признаки инсульта и немедленно обратиться за медицинской помощью. Необычный вид лица, слабость рук, затруднение речи — являются основными признаками инсульта. Раннее медицинское вмешательство значительно улучшает результаты лечения.

Эксперты по инсультам ясно дают понять: если вести активный образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и проходить медицинские обследования, многие инсульты можно предотвратить, что приведет к укреплению здоровья и снижению риска развития многих заболеваний.

Ранее Фокус писал о самом быстром способе нарастить мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.