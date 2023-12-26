Лекарство было у нас под носом. Сильное обоняние помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера

Наши органы чувств часто связывают с развитием многих заболеваний, но недавно ученые пришли к выводу, что усиление обоняния может положительно повлиять на лечение тяжелого заболевания.

Недавно ученые обнаружили, что наше обоняние может быть ключом к борьбе с деменцией. Исследование показало, что в то время как мы быстро замечаем ухудшение слуха или зрения, снижение обоняния подкрадывается незаметно и может свидетельствовать о ранних стадиях деменции, в частности о повреждении обонятельной области мозга, пишет The Guardian.

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Эксперты изучают идею о том, что потеря обоняния — это не просто симптом, а потенциальный ранний детектор таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Такое обнаружение может иметь решающее значение, позволяя пациентам начать лечение раньше, когда оно будет наиболее эффективным. Интересно, что, подобно тому как использование слуховых аппаратов может снизить риск развития деменции, усиление обоняния может иметь аналогичные преимущества.

Обоняние тесно связано с памятью и эмоциями. Например, запах дома, где прошло детство, может вызвать яркие воспоминания. Эта связь обусловлена тем, что обонятельная система связана с когнитивными и эмоциональными отделами мозга. Если наша способность чувствовать запахи ухудшается, это может сказаться на общих когнитивных функциях.

Исследования показывают, что воздействие определенных запахов может влиять на когнитивные способности, а тренировка обоняния может улучшить вербальные способности и общее самочувствие пожилых людей. Некоторые исследования даже указывают на то, что тренировка обоняния уменьшает симптомы у пациентов с деменцией. Однако для эффективного обучения обонянию требуются значительная интенсивность и усилия.

Чтобы облегчить эту задачу, исследователи разрабатывают инновационные методы, такие как устройство, излучающее различные запахи во время сна, с целью улучшения обонятельной функции без особых усилий. Это устройство "Memory Air", наряду с другими способами, такими как игры на сопоставление запахов, является частью текущих исследований, направленных на подтверждение эффективности этих подходов в улучшении памяти и когнитивных функций.

По мере того как мы узнаем все больше о нашем обонянии, ученые дают понять: берегите и поддерживайте это загадочное чувство. Понимая и потенциально укрепляя обоняние, мы можем открыть новые способы борьбы с когнитивными нарушениями и лучше ощущать окружающий нас ароматный мир.

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