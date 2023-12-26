Небесная карта возрастом 2500 лет: в Италии найдены каменные диски со звездами и солнцем (фото)

В Италии археологи нашли два древних каменных диска, один из которых является небесной картой возрастом около 2500 лет. На нем изображено 29 звезд, 28 из которых действительно видимы и сегодня.

В крепости на вершине холма Кастельери ди Рупинпикколо в итальянской провинции Триест археологи обнаружили два круглых камня диаметром около 50 сантиметров. Как считают ученые, один из них, возможно, является древнейшей небесной картой, когда-либо найденной в Италии, пишет Arkeonews.

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Об этом открытии сообщил в своем пресс-релизе Итальянский национальный институт астрофизики (INAF). Кастельери ди Рупинпикколо — это укрепление, которое использовали между 1800 до н. э. и 400 годами до н. э.

В центре внимания открытия — два круглых камня, найденных у входа в крепость. Камни диаметром 50 см и толщиной 30 см заинтриговали археологов. По мнению Паоло Моларо из INAF, а также исследователей из Венецианского университета Ка'Фоскари и ICTP, один из этих камней представляет солнце, а другой — небесную карту, датированную IV веком до нашей эры.

Исследование показывает, что небесная карта изображает небо над Рупинпикколо 2500 лет назад. Это делает ее древнейшей небесной картой, обнаруженной в Италии. Исследователи идентифицировали 29 изображений на камне, сопоставив их с такими созвездиями, как Кассиопея, Орион, Скорпион и Плеяды.

Чтобы обеспечить точность, исследователи использовали программу Stellarium для моделирования ночного неба Фото: INAF

Особенно впечатляет то, что исследователи подозревают, что эти резьбы создал один и тот же человек, который использовал простые инструменты, такие как молоток и грубое металлическое зубило.

Чтобы обеспечить точность, исследователи использовали программу Stellarium для моделирования ночного неба. Они обнаружили, что звезда под названием Тета Скорпиона, которая была низко на горизонте в 1800-х годах до нашей эры, сегодня не видна. Выравнивание гравюр со звездами показало статистически значимую корреляцию, что указывает на то, что расположение знаков, скорее всего, не было случайным.

28 отметок накладываются на сегодняшние звезды, но 29 не накладывается ни на одну из известных нам звезд. Исследователи предполагают, что это могла быть сверхновая или "неудачная сверхновая" — астрономическое явление, которое называют переходным: в определенный момент объекты появляются, а затем снова исчезают. Если эта интерпретация соответствует действительности, то в этой конкретной точке неба сегодня может существовать черная дыра.

Для сравнения, небесный диск из Небры, бронзовый артефакт из Германии, датируемый примерно 1600 годом до нашей эры, считается древнейшим изображением ночного неба. Однако это больше символическое изображение, чем точная карта.

Чтобы найти достоверную небесную карту, обычно приходится возвращаться к первому веку до нашей эры, что совпадает с каталогом Гиппарха, датированным 135 годом до нашей эры.

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