Человечество обязано своей жизнью Луне: для этого есть веские причины

Земля имеет действительно уникальный спутник, который играет важнейшую роль не только в жизни планеты.

Жизнь на Земле появилась благодаря череде счастливых совпадений, и эта удача началась с появлением Луны. Ни одна планета в Солнечной системе не имеет такого спутника. Человечеству повезло, что у нас есть Луна и можно сказать мы обязаны ей жизнью, пишет Universe Today.

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У Меркурия и Венеры нет спутников, а у Марса спутники Деймос и Фобос совсем не похожи на Луну ни по форме, ни по размеру. Существует предположение, что это астероиды, которые захватила гравитация Марса и в будущем они врежутся в планету. В Солнечной системе ни у одной планеты нет такого же спутника, как Луна, если говорить о соотношении их массы. Луна имеет примерно 1% массы Земли и это огромный показатель.

Миллиарды лет назад, когда только начала формироваться Солнечная система, Солнце окружали не планеты, а планетезимали, то есть скопления камня и льда, которые дали начало планетам. Когда же Земля начала превращаться в планету в нее врезался планетезималь размером с Марс. Из-за этого часть наше планеты улетела в космос в виде горячего вещества. Седы этого ударного события утеряны, но в ядре Земли имеется больше тяжелых металлов, чем должно быть у планеты такого размера. Это значит, что эти элементы попали туда из другого объекта.

Когда часть выброшенного в космос вещества остыла, то оно приняло форму сферы и таким образом появилась Луна. Анализ лунных пород показывает, что спутник состоит из тех же важнейших компонентов, что и Земля.

Человечеству и самой Земле повезло, что есть такой спутник. Изо дня в день Луна не оказывает существенного влияния на нашу планету. Ее влияние можно заметить, как минимум по появлению приливов и отливов. И конечно же ночью Луна обеспечивает нас отраженным от Солнца светом.

Изо дня в день Луна не оказывает существенного влияния на нашу планету. Ее влияние можно заметить, как минимум по появлению приливов и отливов. И конечно же ночью Луна обеспечивает нас отраженным от Солнца светом Фото: NASA

Но если у нас не станет Луны, то Земля будет совсем другой. Наша планета вращается вокруг своей оси, но это вращение наклонено по отношению к движению Земли по орбите вокруг Солнца на 23 с половиной градуса. Из-за этого наклона существует смена времен года.

Наша планета могла иметь любую ориентацию, какую пожелает. Другие планеты имеют меньший и больший наклон оси, а Уран вообще имеет просто невероятный наклон оси, из-за чего кажется, что планета лежит относительно плоскости орбиты.

И нет ничего, что могло бы удерживать этот наклон фиксированным в течение космического времени. Земля родилась вращающейся, но внутреннее устройство ее ядра, мантии и коры, а также постоянные гравитационное влияние Юпитера может заставить Землю раскачиваться, слегка меняя ее наклон.

Если бы наклон оси менялся, то вместе с этим значительно менялись бы и времена года. Вместо регулярных, предсказуемых изменений год за годом на планете были бы эпохи длинного лета или зимы, или что-то среднее между ними. Ритм времен года дает импульс жизни, которая имеет свободу расти и развиваться, и ей не нужно адаптироваться к большим климатическим изменениям, вызванным сменой наклона оси.

Луна действует как мощный гравитационный противовес, стабилизирующий движение Земли. Предоставляя источник гравитации, внешний по отношению к нашей планете, внутренняя часть Земли может свободно менять свою конфигурацию. Луна поддерживает нашу планету в стабильном состоянии. А человечество может жить в достаточно комфортных условиях.

Как уже писал Фокус, ученые провели новое исследование образцов породы, доставленных с астероида Рюгу. Как показывают результаты, жизнь во Вселенной может появиться не только в теплых регионах возле звезд, но и в более холодных участках космоса.