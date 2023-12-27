Скрытая сила. Земля сама может себя защитить от астероидов убийц планет: каким образом

У нашей планеты существует встроенная система планетарной защиты от опасных космических камней.

Каждый год к Земле на очень близкое расстояние приближаются десятки очень опасных астероидов, которые могли бы уничтожить нашу планету. Авторы нового исследования, доступного на сервере препринтов arXiv, предполагают, что у Земли уже существует своя собственная система защиты от астероидов убийц планет, пишет Live Science.

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Из-за того, что планеты и их спутники в Солнечной системе имеют огромную массу, они оказывают гравитационное влияние на близлежащие объекты. Это влияние называется приливными силами и иногда они могут быть настолько сильными, что объекты разрываются на части. Этот процесс называется приливным разрушением.

Например, почти 30 лет назад астрономы наблюдали действие приливного разрушения на примере кометы Шумейкеров — Леви 9, которую разорвала гравитация Юпитера и ее обломки упали на газового гиганта.

Но на протяжении десятилетий астрономы не могли найти доказательств того, что Земля и другие планеты земной группы могут с помощью приливного разрушения разорвать на части астероиды и кометы, которые пролетают рядом.

Авторы исследования уже давно занимались поиском разорванных гравитацией околоземных астероидов (ОА). 10 лет назад, например, тщательные поиски не привели к ожидаемому результату. Как показали дальнейшие наблюдения, такие обломки смешиваются с остальными группами астероидов и х невозможно правильно идентифицировать.

Каждый год к Земле на очень близкое расстояние приближаются десятки очень опасных астероидов, которые могли бы уничтожить нашу планету Фото: ScienceAlert

Но 7 лет назад ученые создали модель, которая рассчитывала траектории астероидов разных размеров, чтобы определить их количество на разном расстоянии от Солнца. Все эти годы ученые проводили наблюдения за ОА и сравнивали данные с созданной моделью. Но их модель значительно снижала количество некоторых астероидов, обнаруженных на расстояниях, на которых Земля и Венера вращаются вокруг Солнца. Большинство из этих пропущенных астероидов были довольно маленькими и двигались по примерно круговым орбитам вокруг Солнца, более или менее в той же плоскости, что и орбиты Земли и Венеры.

Затем ученые поняли, что эти странные камни могут быть фрагментами более крупных астероидов, которые пострадали от приливного разрушения.

Чтобы проверить эту идею, ученые рассмотрели сценарий, при котором астероиды, которые столкнулись с каменистыми планетами, теряли от 50% до 90% своей массы, и создавали моток обломков.

В этом случае модель правильно учитывала ранее необъяснимые астероиды, которые могли быть созданы в результате приливного разрушения.

Дополнительное моделирование показало, что такие обломки кружили в космосе очень долго, в среднем 9 миллионов лет, прежде чем они столкнулись с Солнцем или планетой, или были выброшены из Солнечной системы.

По словам ученых, приливное разрушение Земли может защитить планету от огромных астероидов убийц планет. Но возникает проблема, ведь в результате образуется много маленьких камней. Они все же могут врезаться в Землю. Авторы исследования говорят, что в этом случае переживать не стоит, ведь такие обломки в основном буду иметь диаметр менее 1 км, а потому их удар не приведет к массовому вымиранию.

Как уже писал Фокус, человечество обязано своей жизнью Луне и для этого есть веские причины. Земля имеет действительно уникальный спутник, который играет важнейшую роль не только в жизни планеты.